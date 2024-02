Weltcup in Alleghe Nächstes Topergebnis für deutsche Skicrosser Stand: 03.02.2024 12:19 Uhr

Der deutsche Skicrosser Florian Wilmsmann hat beim Weltcup in Alleghe/Italien mit Platz zwei das nächste Topergebnis für den DSV geholt. Einen Tag nach dem überraschenden dritten Platz von Niklas Bachsleitner fuhr Wilmsmann am Samstag (03.02.) auf Rang zwei.

Der 28-Jährige Oberbayer vom TSV Hartpenning war mit souveränen Leistungen im Achtel-, Viertel- und Halbfinale verdient ins Finale vorgestoßen. Dort bekam er es mit drei starken Gegnern zu tun.

In einem spannenden Rennen musste der Deutsche zunächst von dre dritten Position aus angreifen und tat dies auch. Erst stellte er den Schweizer Alex Fiva. Kurz vor der Ziellinie kam er auch noch einmal ganz nah an den Kanadier Reece Howden heran, der sich den Tagessieg aber mit knappem Vorsprung rettete. Für Wilmsmann war es das elfte Podest seiner Karriere, für Howden der elfte Weltcup-Sieg.

Niklas Bachsleitner im Pech

Niklas Bachsleitner, gestern noch überraschend auf Platz drei gefahren, stürzte diesmal in seinem Achtelfinale und schied aus. Zum Glück blieb er unverletzt. Auch für Tim Hronek war bereits in der Runde der letzten 16 Fahrer Endstation. Er kam in seinem Achtelfinale hinter den Österreichern Robert Winkler und Tristan Takats auf Rang drei.

Holzmann erneut unglücklich - Thompson nicht zu schlagen

Bei den Frauen konnten die Deutschen in Abwesenheit der verletzten Daniela Maier erneut nicht um den Sieg mitfahren. Johanna Holzmann verpasste die Top acht, nachdem sie in einem Dreier-Viertelfinale nicht an der Kanadierin Marielle Thompson und der Österreicherin Katrin Ofner vorbeikam.

Olympiasiegerin Thompson gewann anschließend auch das Finale, in dem sie sich souverän vor ihrer Teamkollegin Brittany Phelan und der Französin Marielle Berger Sabbatel durchsetzte.

Neben Maier und der schwedischen Seriensiegerin Sandra Näslund, die sich einer Meniskus-OP unterziehen musste, fehlte in Alleghe kurzfristig auch die zweimalige Olympiadritte Fanny Smith. Die Schweizerin stürzte im Training und verletzte sich unter anderem am linken Bein. Die siebte der elf Weltcup-Stationen in diesem Winter ist Bakuriani/Georgien am kommenden Wochenende. Dort fuhr Wilmsmann vor einem Jahr zu WM-Silber hinter dem Italiener Simone Deromedis.