Skicross-Weltcup in Arosa Holpriger Saisonstart für Skicross- Vizeweltmeister Wilmsmann Stand: 12.12.2023 11:10 Uhr

Pleiten, Pech und Pannen für Florian Wilmsmann: Nach einer Nullnummer in Val Thorens vor einer Woche ist der 27-Jährige bei schwierigen Bedingungen am ersten Tag auch in Arosa hinterher gefahren.

Die Skicrosser haben die neue Wintersport-Woche mit einem Nachtrennen in Arosa eröffnet. Die deutschen Starter taten sich am Montag (11.12.2023) in der Seeding Run, in dem die Startplätze ausgefahren werden, da alle 53 Starter bereits für den Wettkampf qualifiziert waren, schwer.

Bei durchwachsenen Schnee- und Wetterbedingungen war Tobias Müller als Achter bester Deutscher. Besonders enttäuschend verlief Tag eins in der Schweiz aber für den WM-Silbermedaillen-Gewinner des vergangenen Winters, Florian Wilmsmann.

Er wurde als 53. Letzter des Seedingsruns. Da es 64 Startplätze im ersten Finallauf gibt, ist Wilmsmann trotzdem im Wettkampf dabei.

Auftakt zum Vergessen

Die neue Saison ist für den 27-Jährigen bisher eine zum Vergessen: In Val Thorens, der ersten Weltcupstation der Skicrosser, verpasste er aufgrund schwieriger Wetterbedingungen wie auch alle anderen Top-Crosser die Qualifikation für den Wettbewerb. Im zweiten Rennen in Frankreich wurde er nach dem Viertelfinale disqualifiziert. Der Grund: Die FIS hatte auf seinem Ski Fluor gefunden, das seit dieser Saison in allen Disziplinen verboten ist.

" Ich habe mich da sehr gut gefühlt, und auch mein Speed hat gepasst, sodass ich sogar auf den Führenden Reece mehr und mehr aufgeholt habe. Und dann wurde ich zum Test ausgelost und disqualifiziert. Im ersten Augenblick weißt du da gar nicht, auf wen du sauer sein sollst ", erklärte der enttäuschte Wilmsmann nach der Disqualifikation in Val Thorens, " du bist wie vor den Kopf geschlagen. "

Nach Fluor-Problemem folgen Wetter-Probleme

Fluor war beim aktuellen Weltcup in Arosa bisher kein Thema, dafür sind die Streckenbedingungen schwierig. Am Montag hatten die Athleten mit feuchtem Schnee zu kämpfen, nur leicht abseits der Ideallinie bremste der Schnee bereits sehr aus. Auch am Dienstag ist in Arosa viel Niederschlag gemeldet, für Wilmsmann und seine Teamkollegen könnte es also ein weiterer schwieriger Wettkampftag werden.