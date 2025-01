Eiskunstlauf-EM in Tallinn Enttäuschung auch im Kurzprogramm der Männer Stand: 30.01.2025 17:18 Uhr

Bei der EM in Tallinn/Estland hat Nikita Starostin die Qualifikation für das Kür-Finale nach einem verpatzten Kurzprogramm verfehlt. Der 22-Jährige belegte als einziger deutscher Teilnehmer mit 63,54 Punkten nur den 27. Rang. Nur die besten 24 Männer nehmen in Estlands Hauptstadt an der Kür am Samstag (17.00 Uhr/sportschau.de) teil. I

In Führung liegt der Franzose Adam Siao Him Fa mit 93,12 Zählern. Im vergangenen Jahr wurde Starostin noch 13. bei der EM. Davon war der deutsche Meister dieses Mal aber weit entfernt.

Der gebürtige Russe erhielt Ende Dezember die deutsche Staatsbürgerschaft und wäre somit für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo im kommenden Jahr startberechtigt.

Für die Deutsche Eislauf-Union ist das Ausscheiden von Starostin die nächste Enttäuschung in einer Einzelkonkurrenz bei der EM. Schon am Mittwoch hatte Kristina Isaev im Kurzprogramm der Frauen die Kür als 28. deutlich verpasst.

Zeitplan

Tag Wettbewerb In der Sportschau Donnerstag, 30.01 18.45 Uhr: Kür der Paare Livestream Freitag, 31.01 13.15 Uhr: Rhythmustanz Eistanzen Livestream 18 Uhr: Kür der Frauen Livestream Samstag, 01.02. 12.05 Uhr: Kür Eistanzen Livestream 18 Uhr: Kür der Männer Livestream Sonntag, 02.02. 15 Uhr: Schaulaufen der Sieger Livestream