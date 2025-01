Zeitplan, Kader, Favoriten Das sollten Sie zur Eiskunstlauf-EM wissen Stand: 28.01.2025 08:10 Uhr

Die Eiskunstläufer suchen in Tallinn ihre neuen Europameister. Wann sind die einzelnen Wettkämpfe? Wer sind die Favoriten und wie sehen die Chancen der Deutschen aus? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Wann und wo findet die Eiskunstlauf-EM statt?

Die 116. Eiskunstlauf-Europameisterschaften finden vom 28. Januar bis 2. Februar 2025 in der estnischen Hauptstadt Tallinn statt. Übrigens zum dritten Mal. Ursprünglich sollten die Künstler auf dem Eis in Zagreb um die EM-Medaillen laufen. Der kroatische Verband zog aber zurück.

Wo wird gelaufen?

Gelaufen wird in der Tondiraba-Eishalle, einer Mehrzweckhalle im Stadtbezirk Tondiraba. Die Halle ist die Heimat des Eishockeyclub HC Viking Tallinn.

Welche Entscheidungen fallen?

In Tallinn kommt die europäische Elite des Eiskunstlaufs zusammen und kürt die Europameister im Eiskunstlauf der Männer und Frauen, im Paarlaufen und im Eistanzen.

Welche deutschen Eiskunstläufer sind dabei?

In der Frauen-Konkurrenz ist Kristina Isaev Alleinunterhalterin. Bei ihrer EM-Premiere im litauischen Kaunas belegte sie den 15. Platz. Im Einzel der Männer startet Nikita Starostin (ERC Westfalen Kunstlauf Dortmund). Im Paarlaufen gehen Minerva Hase/Nikita Volodin (Berliner Sportverein 1892) als Gold-Favoriten auf das Eis. Außerdem dabei: Annika Hocke/Robert Kunkel (SC Charlottenburg) und Letizia Roscher/Luis Schuster (Chemnitzer EC). Im Eistanzen schickt Deutschland Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan (EC Oberstdorf) ins Rennen.

Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin

Wie stehen die Chancen für die Deutschen?

Im Paarlaufen sind Hase/Volodin das Maß aller Dinge. Nach den letzten Leistungen muss man ganz klar sagen: Alles andere als Gold wäre eine Enttäuschung. Mit dem EM-Titel wäre auch die Schmach der letzten EM ausgewetzt: 2024 lag das deutsche Top-Duo nach dem Kurzprogramm auf Medaillenkurs, eine verpatzte Kür ließ alle Träume platzen und Hase/Volodin vom Podest kegeln. Auch Annika Hocke und Robert Kunkel gehören zum Kreis der Medaillenkandidaten.

Im Eistanzen ist Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan ein Top-Ten-Ergebnis zu zutrauen. In den Einzel-Konkurrenten dürften Kristina Isaev und Nikita Starostin nichts mit der Entscheidung zu tun haben.

Wer sind die Favoriten?

Wie gesagt: Im Paarlaufen geht der Titel nur über das deutsche Paar Hase/Volodin. Bekommen die Beiden ihre Nerven in den Griff, wird es Gold. Im Eistanzen sind die amtierenden Europameister wieder die Favoriten: Charlène Guignard und Marco Fabbri tanzen seit 15 Jahren zusammen und haben nur noch ein großes Ziel: eine Olympia-Medaille 2026 in ihrer Heimatstadt Mailand.

Bei den Männern würde Adam Siao Him Fa gern zum dritten Mal in Folge gewinnen. Wenn der Franzose fit ist, dürfte das klappen. Allerdings verletzte er sich Ende Dezember am Knöchel. Er wird in Tallinn aber auf jeden Fall laufen. Einer der größten Konkurrenten dürfte der Südtiroler Daniel Grassl sein, der bis zu seiner Dopingsperre - er war zu einer Dopingprobe nicht erschienen - als aufstrebender Stern am Wintersport-Himmel galt. Auch den Franzosen Kévin Aymoz sollte man auf der Rechnung haben. Völlig offen ist das Siegerpodest bei den Frauen. Titelverteidigerin Loena Hendrickx ist verletzt und nicht dabei.

Frankreichs Eiskunstläufer Adam Siao Him Fa

Wer sind die Titelverteidiger?

Männer: Adam Siao Him Fa (Frankreich)

Frauen: Loena Hendrickx (Belgien)

Paare: Lucrezia Beccari / Matteo Guarise (Italien)

Eistanz: Charlène Guignard / Marco Fabbri (Italien)

Was sonst noch wichtig ist?

Russische und belarussische Eiskunstläufer sind weiter gesperrt und nicht dabei. 2026 könnten sie zurückkehren. Sie haben die Chance, bei der Olympia-Qualifikation im September 2025 in Peking zu laufen und sich einen Quotenplatz zu erkämpfen. Allerdings gibt es je nur einen Startplatz pro Disziplin. Eine Teilnahme ist den Angaben zufolge an Auflagen geknüpft. So sollen öffentliche Äußerungen und Auftritte mit Blick auf den Krieg geprüft werden.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Zeitplan Tag Wettbewerb In der Sportschau Mittwoch, 29.01. 13.10 Uhr: Kurzprogramm der Paare Livestream 18.30 Uhr: Kurzprogramm der Frauen Livestream Donnerstag, 30.01 13.50 Uhr: Kurzprogramm der Männer Livestream 18.45 Uhr: Kür der Paare Livestream Freitag, 31.01 13.15 Uhr: Rhythmustanz Eistanzen Livestream 18 Uhr: Kür der Frauen Livestream Samstag, 01.02. 12.05 Uhr: Kür Eistanzen Livestream

18 Uhr: Kür der Männer Livestream Sonntag, 02.02. 15 Uhr: Schaulaufen der Sieger Livestream

Wie kann man die Eiskunstlauf-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die Sportschau zeigt alle Entscheidungen und die Siegerehrung im Paarlaufen im Livestream.