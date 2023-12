Weltcup in Innsbruck Lisa Buckwitz gewinnt zwei Rennen in 24 Stunden Stand: 16.12.2023 13:16 Uhr

Lias Buckwitz hat auch das Monobob-Weltcuprennen in Innsbruck/Igls am Samstag gewonnen.

Die Athletin vom BRC Thühringen setzte sich nach ihrem Sieg am Freitag auch am Samstag durch. Mit einer Gesamtzeit von 1:49.42 Minuten verwies sie Kaysha Love aus den USA (+0,11) und Bree Walker (+0,13) auf die Plätze.

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte kam diesmal nur auf Platz acht, nachdem sie am Freitag Dritte geworden war.

Nolte mit Problemen

Buckwitz, die den Sieg-Hattrick in Innsbruck schaffte und dafür die Grundlagen mit zwei Startbestzeiten legte, musste diesmal im zweiten Durchgang Love die Bestzeit überlassen. Sie hatte das Rennen genutzt, um eine andere Kufe zu testen. "In Innsbruck kommt es auf den Start an. Der ist mir wieder geglückt. Mal sehen, ob es am Sonntag im Zweier so weiter geht" , sagte die Siegerin.

Nolte war gehandicapt ins Rennen gegangen. "Ich habe ein paar Probleme mit dem Beuger. Die Fahrten aber waren gut, damit bin ich zufrieden", sagte Nolte. Bundestrainer René Spies war angetan von der Leistung von Buckwitz. "Es war ein absolut verdienter Sieg mit zwei Top-Startzeiten. Sie hat aber auch immer noch ein paar kleine Fehler dabei. Wenn sie die noch abstellt, wird es schwer, sie bei der WM zu schlagen", sagte der Bundestrainer.