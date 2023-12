Monobob in La Plagne Nolte verpasst bei Loves Überraschungssieg das Podest Stand: 09.12.2023 11:13 Uhr

Laura Nolte hat zum Weltcup-Auftakt der Bobfahrerinnen in La Plagne den Sprung auf das Podium verpasst - obwohl sie zur Halbzeit noch auf Rang zwei lag.

Der Sieg ging am Samstag (09.12.2023) sensationell an die US-Amerikanerin Kaysha Love, die in La Plagne ihr überhaupt erstes Weltcup-Rennen als Pilotin fuhr. Dank eines neuen Start- und Bahnrekords (1:03,79 Minute) schob sie sich im zweiten Durchgang noch ganz nach vorne. Melanie Hasler aus der Schweiz wurde ebenso überraschend Zweite (+0,21 Sekunden), die Rumänin Andreea Grecu (+0,31) komplettierte das Podest.

Nolte fällt im zweiten Lauf zurück

Laura Nolte hatte auf der anspruchsvollen Bahn nach dem ersten Durchgang zeitgleich mit der Australierin Breeana Walker noch auf Rang zwei gelegen. Zu Elana Meyers Taylor (USA) an der Spitze fehlten ihr nur zwei Hundertstelsekunden. Doch im zweiten Lauf hatte Nolte am Start zu kämpfen und konnte das Defizit im Eiskanal nicht mehr ausgleichen. Da ihr der Topspeed fehlte, verlor sie sukzessive Sekunden und ruschte am Ende noch auf Rang fünf (+0,40). Auch Meyers-Taylor, die nach einjähriger Babypause ihr Comeback gab, verpasste das Podest.

Buckwitz überzeugt am Start

Lisa Buckwitz leistete sich bei ihrer Premiere als Pilotin in La Plagne im ersten Lauf nach vielversprechendem Start einen Fahrfehler und musste bereits 0,39 Sekunden auf die Spitze aufholen. Im Finale legte die Zweierbob-Olympiasiegerin von Pyeongchang erneut eine hervorragende Startzeit hin. Und dieses Mal überzeugte sie auch mit einer sauberen Fahrt. Der Lohn: Platz sieben.

Auch Kim Kalicki erwischte keinen guten ersten Lauf. Weil sie schon am Start wichtige Sekunden liegen ließ, konnte sie im Eiskanal nicht wirklich Geschwindigkeit aufbauen. Im zweiten Durchgang konnte sich die WM-Dritte von Altenberg immerhin noch etwas steigern, mehr als Rang zwölf sprang für die 26-Jährige, deren Stärken eher im Zweierbob liegen, zum Auftakt aber nicht heraus.

Gesamtweltcup-Siegerin Humphries fehlt

Monobob-Olympiasiegerin Kaillie Humphries wird in dieser Weltcup-Saison nicht an den Start gehen. Die Rekordweltmeisterin aus den USA erwartet ihr erstes Kind. Die 38-Jährige hatte im vergangenen Winter den Gesamtweltcup im Monobob gewonnen.