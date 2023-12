Weltcup in Innsbruck Lisa Buckwitz die Schnellste im Monobob Stand: 15.12.2023 10:57 Uhr

Lias Buckwitz hat den Monobob-Weltcup in Innsbruck/Igls gewonnen.

Die Athletin vom BRC Thühringen setzte sich am Freitag auf dem Olympia-Eiskanal am Patscherkofel dank zweier Laufbestzeiten mit 0,25 Sekunden Vorsprung vor der Australierin Breeana Walker durch.

Dritte wurde Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte vom BSC Winterberg. Die Wiesbadenerin Kim Kalicki verzichtete nach einem verkorksten ersten Lauf auf den zweiten Durchgang.

In La Plagne noch ohne Podestplatz

Am vergangenen Wochenende in La Plagne waren die deutschen Monobob-Pilotinnen noch knapp am Podest vorbeigefahren.

Die US-Amerikanerin Kaysha Love, die in Frankreich in ihrem ersten Weltcup-Rennen gleich den ersten Sieg geholt hatte, fuhr in Igls nun auf Rang vier und behauptete dadurch die Führung in der Monobob-Gesamtwertung.