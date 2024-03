Bob-WM in Winterberg Hundertstelkrimi um Gold: Buckwitz feiert vor Nolte und Kalicki Stand: 02.03.2024 16:55 Uhr

Perfektion im Eiskanal: Die deutschen Zweierbobs der Frauen haben bei der Weltmeisterschaft in Winterberg den kompletten Medaillensatz abgeräumt. Lisa Buckwitz gewann am Samstag (02.03.2024) hauchdünn vor Laura Nolte und Kim Kalicki.

Die internationale Konkurrenz konnte nur staunen und war schon am ersten Wettkampftag im Kampf um die Medaillen chancenlos. Der Dreikampf zwischen Buckwitz, Nolte und Kalicki entwickelte sich auch am Samstag zu einem spannenden Showdown. "Die drei begegnen sich auf Augenhöhe" , hatte Bundestrainer Rene Spies prophezeit. Er sollte Recht behalten.

Buckwitz hat die Nerven im Griff

Buckwitz, die nach zwei von vier Läufen in Führung lag, durfte am zweiten Wettkampftag als Erste starten. Die Potsdamerin legte mit Anschieberin Vanessa Mark, die ihren 28. Geburtstag feierte, eine Zeit vor, die keine Konkurrentin kontern konnte. 56,32 Sekunden standen auf der Anzeigetafel.

Lokalmatadorin Nolte, die in Winterberg das Bobfahren gelernt hat und in keinem anderen Eiskanal so oft ins Tal gerast ist, startete gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi unmittelbar nach Buckwitz und war fünf Hundertsel langsamer. Damit wuchs ihr Rückstand nach drei von vier Läufen auf 0,09 Sekunden - das ist maximal ein Wimpernschlag. Kalicki war im Vergleich zu Buckwitz schon "deutlich" langsamer in der Eisrinne unterwegs und hatte vor dem Finale 0,23 Sekunden Rückstand auf Gold.

Lisa Buckwitz und Vanessa Mark im Zweierbob in Winterberg

Bahnrekorde purzeln im vierten lauf

Im vierten Lauf musste Kalicki, die am ersten WM-Wochenende auch aufgrund ihres gerissenen Meniskus im Monobob ohne Medaille blieb, alles riskieren - und das tat sie: Angeschoben von Leonie Fiebig brachte die Titelverteidigerin einen neuen Bahnrekord ins Ziel und erhöhte den Druck auf ihre Teamkolleginnen.

Nolte zeigte sich davon unbeeindruckt und legte gleich den nächsten Bahnrekord hinterher. Nun lag es an Buckwitz als letzte Starterin zu kontern. Es war ein Hundertstelkrimi: Nach dem Start war der Vorsprung fast weg, doch im Eiskanal lieferte Buckwitz eine saubere Fahrt ohne Fehler ab und brachte ihren Vorsprung hauchdünn ins Ziel. Für Buckwitz ist der größte Erfolg ihrer Karriere. 2018 hatte sie als Anschieberin von Mariama Jamanka Olympia-Gold in Pyeongchang geholt. Im vergangenen Jahr fuhr sie als Pilotin zu WM-Silber in St. Moritz.

Konkurrentinnen weit zurück

Die US-Amerikanerin Kaysha Love kam den deutschen Überfliegerinnen noch am nähesten, hatte als Vierte in der Endabrechnung aber bereits über eine Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Medaillensegen schon im Monobob

Die deutschen Frauen hatten schon vor knapp einer Woche im Monobob-Wettbewerb triumphiert. Laura Nolte holte Gold, Lisa Buckwitz Bronze. Nach den stressigen WM-Tagen bleibt den Königinnen im Eiskanal Zeit zum Verschnaufen. Am 16. März findet dann in Lake Placid das Weltcupfinale statt.