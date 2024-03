WM in Winterberg Friedrich auch im Viererbob auf Gold-Kurs Stand: 02.03.2024 13:07 Uhr

Wer kann Francesco Friedrich bei der WM in Winterberg stoppen? Offenbar keiner. Der Rekordweltmeister führt das Klassement zur Halbzeit auch im Viererbob an und nimmt seinen sechsten Titel ins Visier.

Von Jonas Schlott

Nach den ersten beiden Läufen am Samstag (02.03.2024) führt Titelverteidiger Friedrich bereits mit 0,27 Sekunden vor seinem Teamkollegen Johannes Lochner. Beide Piloten hatten sich in diesem Winter im Weltcup ein Kopf-an-Kopf-Rennen im großen Schlitten geliefert, doch wie schon im Zweierbob zeigte Friedrich auf den Punkt seine ganze Klasse.

Auch Ammour auf Medaillenkurs

Schon die vergangenen fünf WM-Titel im Viererbob hatte sich der "König des Eiskanals" gesichert. Ob der sechste hinzukommt, zeigt sich am Sonntag, wenn die Entscheidung in den Läufen drei und vier fällt. Dritter ist derzeit Zweierbob-Vizeweltmeister Adam Ammour (+0,75 Sekunden). Das deutsche Trio hatte bereits die Konkurrenz im Zweierbob am vergangenen Wochenende dominiert.

" Wir haben eine gute Performance hingelegt ", sagte Friedrich im Anschluss im ZDF. " Leider hat die Bahn im zweiten Lauf nachgelassen. Dafür können wir morgen als erstes starten. Dann werden wir noch einmal alles geben. " Auch Lochner zeigte sich trotz des Rückstands " ganz zufrieden " und schickte eine Kampfansage an seinen Konkurrenten. " Die Fahrten waren solide. Darauf können wir aufbauen. Morgen legen wir noch eine Schippe drauf ."

Friedrich startet mit Bahnrekord

Friedrich ließ schon im ersten Lauf keine Zweifel daran aufkommen, über wen der Sieg in Winterberg geht. Der 33-jährige Pirnaer eröffnete das Rennen fast schon standesgemäß mit einem neuen Bahnrekord (53,12 Sekunden), was ihm bereits im Zweierbob am vergangenen Wochenende gleich dreimal gelungen war. Was seine Zeit wert sein sollte, zeigte sich kurz darauf, als mit Lochner sein ärgster Konkurrent die Eisrinne in Angriff nahm. Allerdings betrug der Rückstand des Oberbayers im Ziel bereits 0,17 Sekunden. Auch Ammour kam nicht ansatzweise an die Zeit des Rekordweltmeisters heran und hatte nach dem ersten Lauf als Vierter bereits über eine halbe Sekunde Rückstand.

Im zweiten Lauf tat Friedrich seinen Verfolgern erneut keinen Gefallen und ließ nichts anbrennen. Zwar sprang dieses Mal nicht der nächste Bahnrekord heraus, dennoch brachte der Topfavorit eine fast fehlerfreie Fahrt ins Tal und baute seine Führung sogar aus. Daran konnte auch Lochner nichts ändern - trotz eines erneut sauberen Laufs. Ammour konnte dagegen noch einen Platz gutmachen und verdrängte den Letten Emils Cipulis von Rang drei.

Zweierbob: Friedrich holt achten WM-Titel

Friedrich hatte bereits am vergangenen Wochenende die Konkurrenz im Zweierbob gewonnen und sich auch dank dreier Bahnrekorde seinen achten WM-Titel im kleinen Schlitten gesichert. Zuvor hatte er fast anderthalb Jahre auf einen Sieg im Zweier warten müssen. Shootingstar Ammour wurde Zweiter, Lochner komplettierte das rein deutsche Podest.