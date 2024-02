Bob-WM in Winterberg Friedrich im Zweierbob auf Goldkurs - deutsches Trio vorne Stand: 24.02.2024 16:39 Uhr

Die deutschen Bob-Männer sind anscheinend auch bei der WM in Winterberg nicht zu schlagen. Francesco Friedrich führt zur Halbzeit vor Adam Ammour und Johannes Lochner.

Obwohl Friedrich in dieser Disziplin noch keinen Saisonsieg vorzuweisen hat, zeigte er sich am Samstag (24.02.2024) in beeindruckender Form. Sowohl im ersten als auch im zweiten Durchgang verbesserte der erfolgreichste Bobfahrer der Geschichte jeweils den Bahnrekord, der nun bei 54,54 Sekunden liegt. Der Grund: eine jeweils überragende Startphase, bei der Friedrich und Alexander Schüller all ihren Kontrahenten schon entscheidende Meter abnehmen konnten.

" Wir haben es geschafft, auf den Punkt fit zu sein, aber es ist noch nichts entschieden. Das Wetter war die Woche über auch so, dass immer ales passieren kann ", sagte Friedrich. Der Vorsprung auf seinen Teamkollegen Ammour beträgt am Sonntag im Finale 0,22 Sekunden. Die vergangenen drei Weltcups hatte das Brüder-Duo Ammour im Februar gewonnen, und auch bei der WM zeigten sie ihre Klasse. " Rang zwei nach zwei Durchgängen ist nicht so schlecht. Am Start können wir vielleicht noch was rausholen und ein bisschen mehr Schwung nehmen, aber die Fahrten waren super ", freute sich Ammour.

Lochner: "Die Fahrten waren nicht gut"

Lochner unterlief in beiden Läufen jeweils beim Start ein Fehler, daher beträgt der Rückstand auf seinen großen Konkurrenten bereits 0,52 Sekunden. Hinter Ammour liegt der 33-Jährige, der in diesem Weltcup-Winter bereits vier Siege im Zweierbob gefeiert hat, 0,3 Sekunden zurück. In beiden Durchgängen war der Youngster schneller als der Routinier.

" Es hat heute nicht gepasst, das müssen wir auf jeden Fall noch mal analysieren. Die Fahrten waren nicht gut, aber es hilft jetzt nicht, wir müssen es morgen besser machen ", sagte Lochner im Sportschau-Interview. " Es sind uns zu viele Fehler passiert, dann hatten wir einen langsamen Start - so funktioniert es halt nicht. "

Deutsche Dominanz von Beginn an

Schon im ersten Lauf hatten die drei deutschen Teams ihre überragende Stellung im Zweierbob unter Beweis gestellt. Friedrich ging mit Alexander Schüller als erster an den Start und legte mit 54,67 Sekunden sofort einen Bahnrekord hin. Unmittelbar nach ihm folgte Lochner, der 0,25 Sekunden langsamer war, Ammour als dritter Starter hatte sogar nur 0,06 Sekunden Rückstand. Alle weiteren 25 Starter konnten das Tempo nicht mitgehen, Frank del Duca (USA) lag als Vierter schon 0,40 Sekunden zurück.

Zur Halbzeit hat Bradley Hall (Großbritannien) den Platz hinter dem deutschen Trio inne, sein Rückstand beträgt schon 0,79 Sekunden. Es deutet demnach alles darauf hin, dass alle Medaillen in Winterberg in Deutschland bleiben.