Bob-Weltcup in St. Moritz Nolte meldet sich im Monobob zurück 25.01.2025

Zum zweiten Mal in Folge gab es keinen deutschen Sieg im Monobob - aber diesmal immerhin eine Top-3-Platzierung für die gesundheitlich geplagte Laura Nolte.

Nachdem Nolte am Vortag als Neunte ihre Topposition abgegeben hatte, präsentierte sie sich im ersten Durchgang schon fast wieder in alter Form. Bis zur letzten Zwischenzeit war 26-Jährige sogar die Schnellste aller 25 Starterinnen, erst auf den letzten Metern fing sie Elana Meyer Taylor ab - mit einem Rückstand von 0,13 Sekunden auf die Amerikanerin ging Nolte in den finalen Lauf.

Dabei hatten die Eindrücke nach dem Weltcup am Vortag gar nicht darauf hingedeutet, dass Nolte in St. Moritz noch derart auftrumpfen kann. "Mir geht es wirklich sehr schlecht. Ich bin Montag krank geworden und es wurde von Tag zu Tag schlechter. Das hat jetzt irgendwie geklappt, bei den Fahrten fehlt dann aber einfach die Konzentration" , hatte sie danach gesagt. Am Samstag lief es dann aber deutlich besser - im zweiten Lauf aber auch nicht mehr ganz so gut.

Im Finale war Nolte nur noch die Viertschnellste und rutschte noch auf den dritten Rang ab. Meyer Taylor feierte nach Freitag ihren zweiten Sieg in Folge, die Amerikanerin war in der Gesamtabrechnung 0,3 Sekunden schneller als Nolte. Kaysha Love (+0,14 Sekunden) machte den US-Doppelsieg perfekt.

Buckwitz patzt als Gesamtführende

Keinen guten Tag erwischte Lisa Buckwitz, die am Freitag noch als Vierte die beste deutsche Athletin war, am Samstag aber mit großen Problemen startete. Mit einem Rückstand von 0,58 Sekunden und Rang zwölf war schon zur Halbzeit eigentlich klar, dass die Gesamtführende nicht vorne landen würde. Zwar konnte sich Buckwitz im zweiten Durchgang steigern, schon am Start war sie erkennbar schneller - in der Endabrechnung blieb der 30-Jährigen aber nur Rang sechs (+0,63 Sekunden).

Unmittelbar vor Buckwitz schaffte es Kim Kalicki als Fünfte, ihre Leistung vom Vortag, als sie Sechste wurde, ein wenig zu steigern. Allerdings hatte die 27-Jährige nach einem starken ersten Durchgang sogar Chancen auf das Podium, als sie nur 0,16 Sekunden hinter der Führenden Elana Meyers und 0,03 Sekunden hinter Nolte auf Rang vier lag. Am Ende fehlten Kalicki 0,6 Sekunden auf die Siegerin.

Am Freitag hatte es erstmals keinen deutschen Sieg im Monobob der Frauen in dieser Saison gegeben - nun distanzierten die Amerikanerinnen Nolte, Buckwitz und Kalicki erneut. Am 8. Februar gibt es in Lillehammer den nächsten Weltcuprennen in dieser Disziplin.