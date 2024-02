Biathlon-WM Franziska Preuß fehlt in Biathlon-Staffel - Schneider rückt nach Stand: 17.02.2024 11:28 Uhr

Wegen einer Erkrankung muss Franziska Preuß kurzfrstig auf die Frauen-Staffel bei der Biathlon-WM verzichten. Für sie rückt Sophia Schneider ins Team.

Die deutschen Medaillenhoffnungen bei der Biathlon-WM in Nove Mesto haben einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Franziska Preuß fehlt in der deutschen Frauen-Staffel, die am Samstag (17.02.2024, 13.45 Uhr, im Live-Ticker bei sportschau.de) auf Medaillenjagd geht.

"Franziska Preuß kann aufgrund von neu aufgetretenen Halsschmerzen leider nicht starten", wird Teamarzt Dr. Jan Wüstenfeld in einer vom Verband versendeten kurzen Mitteilung zitiert: "Wir werden den heutigen Tag nutzen, um eine bestmögliche Regeneration zu gewährleisten, auch um eine kleine Chance auf den Start beim Massenstart zu wahren."

Grotian, Hettich-Walz, Schneider, Voigt laufen Frauen-Staffel

Für Preuß, die im WM-Sprint und der Verfolgung als Sechste jeweils beste Deutsche war, rückt Sophia Schneider ins Team rücken. Schneider war in ihren bisherigen zwei WM-Rennen 28. im Sprint und 37. in der Verfolgung geworden.

Die Staffel besteht damit aus dem Quartett Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider und Vanessa Voigt. Die Männer sind um 16.30 Uhr gefordert.

Besonderes Rennen für Grotian

Ein besonderes Rennen dürfte der Wettkampf für WM-Neuling Selina Grotian werden: Beim Silber-Triumph von Hettich-Walz war Grotian im ersten WM-Rennen ihrer Karriere gleich auf Rang vier gelaufen. Auch für den Massenstart am Sonntag ist Grotian, die ohne erfüllte WM-Norm nach Tschechien reiste, qualifiziert.

Von der verpassten WM-Medaille in der Single Mixed mit Voigt und Justus Strelow (6.) will sich das deutsche Team nicht runterziehen lassen. "Fürs Wochenende heißt das gar nichts. Wir haben da was vor und wollen natürlich auf das Podest", sagte Sportdirektor Felix Bitterling: "All-In am Wochenende. Es gibt absolut keinen Grund, Trübsal zu blasen."

Männer immer auf dem Staffel-Podest

Bei den Männern gehören neben Doll noch Justus Strelow, Johannes Kühn sowie Philipp Nawrath dem aussichtsreichen Quartett an. Die Männer standen in diesem Winter im Weltcup immer auf dem Podest, neben zwei zweiten gab es auch zwei dritte Plätze - die exakt gleiche Bilanz wie vor der Heim-WM im Vorjahr. Damals reichte es dann beim Höhepunkt nur zu Rang fünf.

Der Sieg geht ohnehin nur über Norwegen um Johannes Thingnes Bö. Zuschauen aus dem deutschen Team müssen Roman Rees und Philipp Horn, die beide auch den Sprung in den Massenstart am Sonntag verpassten.

Perfekte Ski sind nötig

Um das Podest zu erreichen oder gar um den Sieg mitzulaufen, muss bei Frauen und Männern der perfekte Ski her. Bisher waren die deutschen Techniker ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt auf der Suche nach dem "Einhorn", wie es Ex-Weltmeister Erik Lesser nannte, nicht fündig geworden. Nachdem es bei etwas niedrigeren Temperaturen in den Einzeln, wo Benedikt Doll Bronze gewann, besser lief, haderte Voigt nach der Single Mixed wie in der ersten medaillenlosen Woche erneut mit dem Material. "Wir müssen noch mal ein bisschen sprechen" , sagte Voigt.

Obwohl sie und Strelow lediglich vier Nachlader brauchten, fehlten 1:04,6 Minuten auf Sieger Frankreich. Am Schießstand waren sie die Zweitschnellsten, in der Laufzeit nur Zehnte. Im ersten Jahr nach dem Verbot von Fluor-Wachs ist die WM bei extrem hohen Temperaturen zur Materialschlacht geworden, bei der die Deutschen derzeit das Nachsehen haben.