Fragen und Antworten Alle Infos zur Biathlon-WM in Nove Mesto Stand: 31.01.2024 12:15 Uhr

Am 7. Februar startet die Biathlon-WM. Wann genau sind die einzelnen Wettkämpfe? Wer sind die Favoriten? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt es hier.

Wann und wo findet die Biathlon-WM statt?

Vom 7. bis 18. Februar finden die Titelkämpfe der Skijäger im tschechischen Nové Město na Moravě statt. Nach 2013 ist der Stadt auf der Böhmisch-Mährischen Höhe zum zweiten Mal Ausrichtungsort der WM. Zuvor hatten die Veranstalter erfolglos versucht, sich für die Weltmeisterschaften 2019, 2021 und 2023 zu bewerben.

Welche Besonderheiten hat Nové Město ?

Nové Město zählt zu den neueren Biathlon-Austragungsorten. Erst 2005 wurden die Biathlon-Anlagen errichtet, 2012 fand dort erstmals ein Weltcup statt. Bereits ein Jahr später gab es die WM.

Die auf 620 Metern Höhe gelegene und für die WM renovierte Vysočina Arena ist laut Weltverband IBU das größte Stadion im aktuellen Biathlon-Zirkus. Die Kapazität wird mit 20.000 Zuschauern angegeben, dazu kommen 10.000 weitere Plätze an der Strecke. Laut Veranstalter waren im Weltcup sogar bereits 35.000 Zuschauer an einem Tag vor Ort.

Wie viele Entscheidungen gibt es diesmal?

In zwölf Disziplinen werden die neuen Weltmeister gesucht. Den Auftakt macht die Mixed-Staffel, den Abschluss bilden die Massenstarts. Dazwischen gibt es die Sprints, die Verfolgung, die Einzel, das Single-Mixed und die Staffeln.

Zeitplan der Biathlon-WM Datum Entscheidung Mi., 7. Februar (17:20 Uhr) Mixed-Staffel (4x6 km) Fr., 9. Februar (17:20 Uhr) Sprint der Frauen (7,5 km) Sa., 10. Februar (17:05 Uhr) Sprint der Männer (10 km) So., 11. Februar (14:30 Uhr) Verfolgung der Frauen (10 km) So., 11. Februar (17:05 Uhr) Verfolgung der Männer (12,5 km) Di., 13. Februar (17:10 Uhr) Einzel der Frauen (15 km) Mi., 14. Februar (17:20 Uhr) Einzel der Männer (20 km) Do., 15. Februar (18:00 Uhr) Single-Mixed (4x3 km + 1,5 km) Sa., 17. Februar (13:45 Uhr) Staffel der Frauen (4x6 km) Sa., 17. Februar (16:30 Uhr) Staffel der Männer (4x7,5 km) So., 18. Februar (14:15 Uhr) Massenstart der Frauen (12,5 km) So., 18. Februar (16:30 Uhr) Massenstart der Mänenr (15 km)

Wie lief es bei der letzten WM?

Vor einem Jahr war Oberhof Gastgeber der WM. Im Thüringer Wald war Norwegen, die dominierende Nation. Aber auch Schweden und Frankreich konnten sich über mehrere Goldmedaillen freuen. Gastgeber Deutschland gewann einen Titel, dazu kamen zwei zweite Plätze.

Mit Gold im Sprint sicherte sich Denise Herrmann den zweiten WM-Titel ihrer Karriere. Wenige Wochen später gab sie dann ihren Rücktritt bekannt. Herausragender Athlet der WM war Johannes Thingnes Bö, der sieben Medaillen - darunter fünf goldene - abräumte.

Wer sind diesmal die Favoriten?

Bei den Männern sind die Norweger aktuell das Maß der Dinge. Die Skandinavier um Dominator Johannes Thingnes Bö belegen die ersten sechs Plätze im Gesamtweltcup, haben neun der 14 Individual-Wettbewerbe gewonnen. Erwischt einer einen schlechten Tag, ist ein anderer zur Stelle. Das sie aber zu schlagen sind, hat unter anderem die deutsche Mannschaft in diesem Winter mehrfach gezeigt.

Bei den Frauen ist der Favoritenkreis etwas durchmischter. Neben Norwegens Ingrid Landmark Tandrevold hat sich bisher vor allem die Französin Justine Braisaz-Bouchet mit vier Siegen hervorgetan. Aber auch Lisa Vittozzi aus Italien, die Schwedin Elvira Öberg oder Braisaz-Bouchets Landsfrauen Julia Simon und Lou Jeanmonnot haben beste Voraussetzungen, ein Wörtchen um die Titel mitzureden. Zuletzt ebenfalls in einer starken Form präsentierte sich Lena Häcki-Groß aus der Schweiz.

Die Biathlon-Strecke in Nové Město na Moravě (Tschechien)

Wie stehen die Chancen der Deutschen?

Mit "viel Rückenwind" gehe man in die Titelkämpfe in Tschechien an, hatte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling nach dem letzten Weltcup in Antholz gesagt. Fünf Saisonsiege und insgesamt 19 Podestplätze (Einzel und Staffeln) stehen nach knapp zwei Dritteln der Saison auf der Habenseite. Schon jetzt war das deutsche Team erfolgreicher als im Vorwinter.

Entsprechend "positiv" gestimmt fahre das Team zur WM, auch wenn es noch ein paar Hausaufgaben zu machen gab. Bei Benedikt Doll (zwei Siege im Sprint in Lenzerheide und Oberhof) stimmte zuletzt die Schießform nicht. Franziska Preuß, die in ihren elf Starts in diesem Winter immer in die Top 10 lief, musste bei der Generalprobe wegen eines Infekts passen.

Grundsätzlich gilt aber: Man muss die deutschen Männer und Frauen auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Nicht nur in den Staffel, sondern auch in den Individual-Wettbewerben können sie vorne reinlaufen, das haben sie in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen. Ein Weltmeistertitel wäre also keine Überraschung. Eine Medaillenvorgabe durch den Verband gibt es nicht, aber gerade in den Staffeln hofft man darauf.

Wer ist dabei im DSV-Aufgebot?

Bei den Männern gibt es keine große Überraschung, die etatmäßigen Weltcup-Starter sind fit und haben deshalb das WM-Ticket bekommen. Danilo Riethmüller und David Zobel haben zwar auch die Norm erfüllt, müssen aber zuschauen. Bei den Frauen haben neben den etablierten Skijägerinnen mit Selina Grotian und Johanna Puff zwei Nachwuchsathletinnen den Sprung ins Team geschafft. Hanna Kebinger kann wegen gesundheitlicher Probleme aktuell keine Wettkämpfe bestreiten. Auch intensives Training sei nicht möglich, erklärte der DSV.

Männer: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow

Frauen: Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Selina Grotian, Johanna Puff

Wie kann man die Biathlon-WM bei sportschau.de verfolgen?

Die Sportschau bietet zu allen Rennen einen ausführlichen Liveticker, Rennberichte und Highlight-Videos an. Zudem gibt es die Wettkämpfe der ersten Woche live im Ersten und im Stream, in der zweiten Woche überträgt dann das ZDF.