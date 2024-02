Biathlon-WM Auch Doll darf jubeln – Bronze im Einzel Stand: 14.02.2024 18:39 Uhr

Nach dem Silbercoup von Janina Hettich-Walz hat Benedikt Doll nachgezogen und sich im Einzel ebenfalls eine Medaille geschnappt. Zwei Norweger waren aber nicht zu schlagen.

Benedikt Doll hat sich bei der Biathlon-WM in Nove Mesto die Bronzemedaille gesichert. Im Einzel am Mittwoch (14.02.2024) waren lediglich die Bö-Brüder schneller als er.

Björndalen nur noch einen WM-Titel entfernt

Sein zweites Gold bei diesen Titelkämpfen holte sich Johannes Thingnes Bö. Ihm war über die 20 Kilometer läuferisch niemand gewachsen. Am nächsten kam ihm noch sein Bruder Tarjei, der ebenfalls einen Schießfehler in den Büchern stehen hatte, aber 58,9 Sekunden langsamer war.

Doll hatte fast zwei Minuten Rückstand auf den nun 19-fachen Weltmeister Bö. Dem Norweger fehlt damit nur noch ein WM-Titel, um die Bestmarke seines Landsmanns Ole Einar Björndalen einzustellen.

Doll mit nur einem Fehlschuss

Doll startete mit fünf Treffern liegend in den Wettkampf und übernahm nach zwölf Athleten die zwischenzeitliche Führung nach dem ersten Schießen. Auch beim ersten Stehendanschlag blieb er fehlerfrei und konnte sich an der Spitze behaupten. Er kämpfte nun gegen den Johannes Thingnes Bö, der seine Strafminute bereits herausgelaufen hatte. Sein drittletzter Schuss ging dann doch noch neben das Ziel. So war nun auch die bis dahin mögliche Medaille wieder in Gefahr. Wie schnell Bö unterwegs gewesen war, zeigte als Doll ins Ziel kam. Trotz der gleichen Anzahl an Fehlern hatte Doll einen Rückstand von 1:53,3 Minuten. Als sich Sturla Holm Laegreid beim letzten Schießen zwei Fehler erlaubte, war die Medaille aber sicher.