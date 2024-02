Biathlon-WM in Nove Mesto Erste WM-Medaille: Hettich-Walz läuft sensationell zu Silber Stand: 13.02.2024 18:09 Uhr

Janina Hettich-Walz hat die erste deutsche Medaille bei der Biathlon-WM geholt. Beim Sieg der Italienerin Lisa Vittozzi gewann sie sensationell Silber.

Bis zur Halbzeit der WM hat es gedauert bis zur ersten WM-Medaille für das DSV-Team. Janina Hettich-Walz liefert im Einzel in Nove Mesto das Rennen ihrer Karriere und läuft sensationell zu WM-Silber (+20.50 Sekunden). Es war die Krönung eines hervorragenden Gesamtergebnisses für den DSV.

Vittozzi wird Favoritenrolle gerecht

Der WM-Titel ging an Lisa Vittozzi. Die Italienerin zeigte sich am Schießstand und in der Loipe nervenstark und gewann souverän (0 Fehler / 40:02.90 Minuten). Bronze ging an die Französin Julia Simon (1 Fehler / +29.60 Sekunden).

Vanessa Voigt blieb in allen vier Schießen fehlerfrei und verpasste nur aufgrund der schwächeren Laufleistung das Podium. Sie wurde am Ende Fünfte (+1:06.20 Minuten). "Es ist einfach unbeschreiblich. Ich bin unheimlich stolz auf die Mädels", sagte die strahlende Voigt hinterher in der ARD. "Heute steh ich wieder hier und muss fast die Tränen zurückhalten, aber aus Freude."

Hettich Walz feiert größten Erfolg ihrer Karriere

Janina Hettich-Walz lieferte ebenfalls eine fehlerfreie Leistung am Schießstand und war auch in der Laufleistung stark. Die Belohnung war die Silbermedaille. Für Walz der größte Erfolg ihrer Karriere. Sie selbst konnte es gar nicht fassen. "Als im Ziel die zwei aufgeleuchtet ist, dachte ich, das kann nicht sein", gab Walz hinter zu. Sie habe "keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, den Schalter umzulegen, dass es heute so gut ging".

Grotians Traum-WM-Debüt

Für die andere Überraschung sorgte die jüngste DSV-Starterin. Selina Grotian gab ihr WM-Debüt und krönte dieses mit dem vierten Platz (+1:01.10 Minuten). Auch sie leistete sich keinen Fehler im Schießen. Zur Medaille fehlte am Ende eine halbe Minute. "Es war einfach wie im Film", beschrieb die 19-Jährige ihr Rennen anschließend.

Preuß vergibt Medaillenchance am Schießstand

Die deutschen Biathletinnen zeigten sich besonders treffsicher. Nur Franziska Preuß blieb nicht fehlerfrei. Die beste deutsche Läuferin traf im ersten Schießen im liegenden Anschlag und im zweiten Stehendschießen nur vier von fünf Scheiben und vergab durch die zwei Strafminuten die Chance auf die Medaille. Am Ende wurde sie als schlechteste Deutsche 16. (2 Fehler / +3:08.6 Minuten)