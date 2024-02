Biathlon-WM Deutschland verpasst Medaille in der Single-Mixed Staffel Stand: 15.02.2024 18:42 Uhr

Der deutsche Aufwärtstrend hat einen leichten Dämpfer erlitten. In der Single-Mixed-Staffel reichte es für Justus Strelow und Vanessa Voigt nicht zur dritten deutschen Medaille bei der WM in Nove Mesto.

Der DSV hatte beide ins Rennen geschickt, da sie auch die letzte Single Mixed Staffel in Antholz gewonnen hatten. Diesmal reichte es aber nicht zum Podestplatz und der WM-Medaille.

Das französische Team um Lou Jeanmonnot und Quentin Fillon Maillet (36:21.70m) gewann souverän vor Italien (Lisa Vittozzi / Tommaso Giacomel / +24.60 Sekunden) und Norwegen (Johannes Thingnes Boe / Ingrid Landmark Tandrevold / +27.40 Sekunden). "Die vorne haben nicht einmal gepatzt, haben sehr schnell geschossen und sind sehr schnell gelaufen", zollte Voigt hinter im ZDF-Interview Respekt. "Da war keine Chance, mitzuhalten."

Voigt vergibt Medaille im letzten Schießen

Dabei hatte sich das deutsche Team wenig vorzuwerfen. Justus Strelow leistete sich einen Nachlader, Vanessa Voigt kam bis zum letzten Schießen ohne einzigen Nachlader aus. Dann vergab sie aber am Schießstand die Chancen auf eine Medaille und musste am Ende auch noch Schweden und die Schweiz vorbeiziehen lassen. Das DSV-Team wurde am Ende Sechster (+1:04.60 Minuten).

Starke Schießleistung zu Beginn

Justus Strelow blieb im ersten Schießen noch fehlerfrei. Beim Stehendschießen brauchte er aber einen Nachlader und verließ den Schießstand mit 19,2 Sekunden Rückstand auf Platz Neun. Mit dieser Platzierung ging Vanessa Voigt in die Loipe.

Die Fünfte aus dem Einzel blieb erneut fehlerlos und kämpfte sich bis auf Rang fünf vor. Und auch im Stehendanschlag fielen alle fünf Scheiben beim ersten Versuch und mit einer ordentlichen Schießzeit von 24,8 Sekunden. Im Einzel hatte sie deutlich mehr Zeit am Schießstand benötigt. Als Vierte übergab sie wieder an Teamkollege Strehlow.

Trio zieht an der Spitze davon

Und auch der hatte seinen Rhythmus gefunden und traf alle Scheiben im liegenden Anschlag beim ersten Versuch und leistete sich auch stehend keinen Fehler. An seine Schießleistung konnte auch Vanessa Voigt anknüpfen, die sich dank erneut null Fehlern liegend bis auf Platz vier vorkämpfen konnte. Gegen Lisa Vittozzi (Italien) Lou Jeanmonnot (Frankreich) und die Gesamtweltcupführende Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) war aber kein Kraut gewachsen.

"Läuferisch habe ich mich heute schon extrem schwergetan", analysierte Strelow nach dem Rennen. "Ich konnte es am Schießstand ganz zu rumbiegen, aber habe es nicht geschafft, auf der Strecke dagegenzuhalten."

Tandrevold vergibt Sieg

Ausgerechnet am letzten Schießen zeigte Tandrevold Nerven und musste in die Strafrunde. Vanessa Voigt konnte den Fehler aber nicht nutzen, brauchte selbst drei Nachlader und musste die USA vorbeiziehen lassen. Später setzte sich auch noch das schwedische Team und die Schweiz vor Deutschland. Norwegen kostete Tandrevolds Aussetzer den Sieg, sie holten am Ende Bronze.