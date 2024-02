Biathlon in Nove Mesto Kurz vorm WM-Start: Wind fegt Kunstschnee von der Strecke Stand: 06.02.2024 11:00 Uhr

Am Mittwoch (7.2.2024) startet die Biathlon-WM. Das Wetter treibt den Organisatoren Schweißperlen auf die Stirn. Wind und Wärme sind Gift für den Schnee.

Das Training am Montag musste gecancelt werden, am Dienstagmorgen (6.2.2024) sah die Wetterwelt in Nove Mesto in der Region Mähren südwestlich der Hauptstadt Prag ein wenig besser aus. Die Temperaturen lagen zwar noch immer deutlich im Plusbereich, der Wind blies aber nicht mehr ganz so stark.

"Stand jetzt, kann trainiert werden" , erklärte der Deutsche Skiverband am Morgen auf "Sportschau"-Anfrage. Schon vor der ersten Entscheidung (Mixed-Staffel am Mittwoch ab 17.20 Uhr live im Ersten) ist aber klar, dass das Wetter eine Herausforderung für die Organisatoren wird. "Wir beobachten die Wettervorhersage ständig und hoffen auf Besserung in der zweiten WM-Woche" , sagte Wettkampfleiter Vlastimil Jakes.

Wind fegt Kunstschnee von der Strecke

Derzeit herrschen deutliche Plusgrade, es regnet immer mal wieder und es ist stürmisch. Vor allem der teils heftige Wind sorgt für Probleme an den Strecken. Dadurch sei viel Schnee auf der Strecke verloren gegangen, erklärte Daniel Böhm, der Sportdirektor des Weltverbandes IBU, am Dienstag (6.2.2024).

Deswegen musste das Training am Montag abgesagt werden, die Vysocina Arena und die Strecken wurden gesperrt, um die Pisten neu zu präparieren. " Man hätte von den Windbedingungen trainieren können. Aber es ging darum, alles bestmöglich für heute und für morgen instand zu setzen ", erklärte der 37 Jahre alte Ex-Biathlet. In Gefahr seien die Wettkämpfe aber nicht, es sei genügend Kunstschnee vorproduziert worden. "Momentan ist nichts in Gefahr. Aber es wird herausfordern, immer wieder nachzuarbeiten. Die Schneemenge ist nicht das Problem, das Schneedepot ist voll", sagte Böhm.

Wettkampfleiter: "Genügend Schnee im Depot"

In Nove Mesto ist auch für die zweite Woche ist bisher kein Frost vorhergesagt. Auf den Strecken rund ums Stadion liegt auf einem weißen Band etwa ein Meter Kunstschnee. Im Depot sind gut 50 000 Kubikmeter Schnee. " Wir haben noch 50.000 Kubikmeter Schnee im Depot. Wir machen uns keine Sorgen wegen Schneemangels, aber bei schlechtem Wetter wie Temperaturen über null und Regen wird die Qualität des Schnees nicht so gut sein wie bei Minusgraden" , so Jakes.

Schnee aus dem Depot und ansonsten Frühling in Nove Mesto.

Skiroller statt Ski: Öberg nimmt es mit Humor

Die Athlelen nahmen die frühlingshaften Termpaturen mit Humor. "Willkommen in der Tschechischen Republik, bessere Wetterbedingungen als in Östersund im Mai" , schrieb die schwedische Mitfavoritin Hanna Öberg auf Instagram und postet ein Video auf Skirollern auf einer Asphaltstrecke.

Zweite WM nach 2013

Nové Město zählt zu den neueren Biathlon-Austragungsorten. Erst 2005 wurden die Biathlon-Anlagen errichtet, 2012 fand dort erstmals ein Weltcup statt. Bereits ein Jahr später gab es die WM. Nach 2013 ist der Stadt auf der Böhmisch-Mährischen Höhe zum zweiten Mal Ausrichtungsort der Weltmeisterschaften. Damals spielte das Wetter mit, war Nove Mesto ein Winterwunderland. In diesen Tagen wirkt es eher frühlingshaft. Wenn die zwölf Entscheidungen reibungslos über die Bühne gehen sollen, muss auch das Wetter mitspielen.