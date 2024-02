Biathlon-WM in Nove Mesto Deutsche Biathleten: "Wollen in jedem Wettkampf vorne mitspielen" Stand: 04.02.2024 11:53 Uhr

In einem Jahr ohne Olympia ist die Biathlon-Weltmeisterschaft das absolute Highlight. Am Mittwoch geht es für die DSV-Skijäger los - ohne konkretes Medaillenziel, aber mit großen Hoffnungen.

Vom 7. bis 18. Februar finden die Titelkämpfe der Skijäger im tschechischen Nové Město na Moravě statt. Deutschlands Biathletinnen und Biathleten reisen nach einer Saison mit Höhen und Tiefen ohne konkretes Medaillenziel an. "Wir haben einiges vor - das drückt sich aber nicht darin aus, dass wir x Medaillen gewinnen wollen, sondern wir wollen in jedem Wettkampf vorne mitspielen und angreifen" , sagte Sportdirektor Felix Bitterling vor dem WM-Start mit der Mixed-Staffel am Mittwoch (17.20 Uhr im Stream und Ticker bei sportschau.de).

Schießstand im Trainingslager simuliert

Nach intensiven Weltcuprennen mit fünf Saisonsiegen und insgesamt 19 Podestplätzen (Einzel und Staffeln) genossen die DSV-Skijäger zuletzt Zeit mit ihren Familien. Die Athleten waren nach der Weltcup-Woche in Antholz zu Hause und haben regeneriert. Seit Montag bereitet sich die Mannschaft im italienischen Ridnaun vor. An den ganz großen Schrauben wird nicht mehr gedreht. Der Fokus habe auf "speziellen Dingen, wie der Simulation des Schießstandanlaufes von Nove Mesto" gelegen, so Bitterling.

Nach einem Trainingslager reist die Mannschaft in das WM-Quartier in die Region Mähren südöstlich der Hauptstadt Prag. Und dann wird wohl auch der Puls so langsam steigen. Eine WM ist etwas besonders - auch für erfahrene Skijäger wie Benedikt Doll (33) und Franziska Preuß (29). "Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre ich gerne wieder bei einer Siegerehrung dabei - das ist immer ein sehr schönes und emotionales Erlebnis" , sagte Doll. Der Schwarzwälder hatte in diesem Winter bereits zwei Sprints gewonnen, schwächelte zuletzt aber etwas.

Preuß: "Habe Traum von einer Medaille"

Preuß meldete sich nach schwierigen Jahren mit vielen Rückschlägen in dieser Saison stark zurück und gilt als größte Hoffnungsträgerin im Frauenteam. "Natürlich habe ich den Traum von einer Medaille" , sagte die Bayerin. Auch Vanessa Voigt sollte man auf dem Zettel haben. Die Thüringerin, die zuletzt am Schießstand begeisterte, hatte einst in Nove Mesto ihr erstes Weltcuprennen bestritten und "möchte dieses Jahr versuchen, die gewisse Lockerheit zu bewahren, die ich benötige, um bei der WM gute Rennen zu zeigen".

Nove Mesto ist besonders. Besonders laut. Besonders anspruchvoll. "Der Schießstandanlauf ist sehr lang, da gilt es vor allem bei Gegenwind taktisch zu laufen. Das Streckenprofil ist mit einem sehr langen und steilen Anstieg, vielen Übergängen, bei denen man gut arbeiten muss, und kurvenreichen Abfahrten schon anspruchsvoll" , blickt Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer voraus.

Frauen-Bundestrainer Kristian Mehringer Ich wünsche mir, dass die Athletinnen das an Tag x abrufen können, was sie sich das ganze Jahr über erarbeitet haben.

Die Erinnerungen der Deutschen an Nove Mesto sind nicht die Besten. Bei der ersten WM in Nove Mesto vor elf Jahren blieben die DSV-Skijäger erstmals seit 1986 in Oslo ohne Goldmedaille. Die Bilanz kennt die neue Generation der deutschen Skijäger nur aus den Erzählungen und Geschichtsbüchern.

Thema ist die "Nullnummer" vor der WM nicht. Mehringer wünscht sich eine Medaille mit dem Team und in den Einzelrennen den Angriff auf die Spitze: " Das wäre für uns das Optimum, mit dem wir sehr zufrieden sein könnten. Das Zeug dazu haben wir. Ich wünsche mir, dass die Athletinnen das an Tag x abrufen können, was sie sich das ganze Jahr über erarbeitet haben."

Dominiert Norwegen wieder?

Vor einem Jahr war Oberhof Gastgeber der WM. Im Thüringer Wald war Norwegen die dominierende Nation. Aber auch Schweden und Frankreich konnten sich über mehrere Goldmedaillen freuen. Gastgeber Deutschland gewann einen Titel - damals machte Denise Herrmann-Wick ihren Goldtraum im Sprint wahr. Man darf gespannt sein, welche Träume sich in Nove Mesto erfüllen.

DSV-Aufgebot

Männer: Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow

Frauen: Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Selina Grotian, Johanna Puff

Zeitplan der Biathlon-WM Datum Entscheidung Mi., 7. Februar (17:20 Uhr) Mixed-Staffel (4x6 km) Fr., 9. Februar (17:20 Uhr) Sprint der Frauen (7,5 km) Sa., 10. Februar (17:05 Uhr) Sprint der Männer (10 km) So., 11. Februar (14:30 Uhr) Verfolgung der Frauen (10 km) So., 11. Februar (17:05 Uhr) Verfolgung der Männer (12,5 km) Di., 13. Februar (17:10 Uhr) Einzel der Frauen (15 km) Mi., 14. Februar (17:20 Uhr) Einzel der Männer (20 km) Do., 15. Februar (18:00 Uhr) Single-Mixed (4x3 km + 1,5 km) Sa., 17. Februar (13:45 Uhr) Staffel der Frauen (4x6 km) Sa., 17. Februar (16:30 Uhr) Staffel der Männer (4x7,5 km) So., 18. Februar (14:15 Uhr) Massenstart der Frauen (12,5 km) So., 18. Februar (16:30 Uhr) Massenstart der Mänenr (15 km)