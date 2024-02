Biathlon-WM Können Voigt und Strelow auch bei der WM überraschen? Stand: 14.02.2024 13:58 Uhr

Sie haben die Generalprobe in Antholz vor drei Wochen gewonnen und rechnen sich auch bei der Weltmeisterschaft in Nove Mesto etwas aus: Mit Vannesa Voigt und Justus Strelow startet der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag (15.02.2024) in der Single-Mixed-Staffel.

Etwas mehr als drei Wochen ist es her, dass Vannesa Voigt und Justus Strelow in Südtirol mit ihrem Sieg beim Single Mixed in Antholz für eine Überraschung sorgten. Nun soll für die beiden besten Schützen des DSV auch bei der WM ein Platz auf dem Podium rausspringen.

" Wir wissen, dass wir es können. Ich hoffe, dass wir um die Medaillen und vielleicht sogar um den Sieg mitkämpfen können ", sagte der 27-jährige Strelow. Bei der Generalprobe am 20. Januar hatten der Sachse und die Thüringerin die versammelte Konkurrenz alt aussehen lassen, 39 von 40 Scheiben im ersten Versuch abgeräumt und damit als erste die Zielline überquert.

Voigt holt sich Selbstvertrauen - Strelow spart Kräfte

Für einen neuerlichen Coup holte sich Voigt, die in den ersten Rennen der WM hinter ihren eigenen Ansprüchen her lief, am Dienstag im Einzel über 15 Kilometer als Fünfte das notwendige Selbstvertrauen. " Antholz ist nicht so leicht zu wiederholen, aber es ist einiges drin ", erklärte die 26-Jährige.

Um genügend Kräfte zu haben, verzichtet Strelow auch auf das anstrengende Einzel am Mittwoch. " Einzel und Single-Mixed passt nicht gut zusammen. Natürlich will man WM-Rennen laufen. Aber am Ende geht es um Medaillen. Ich kann fürs Team meinen besten Beitrag in der Single-Mixed leisten ", so Strelow.