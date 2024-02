Biathlon-WM in Nove Mesto Einzel-Auftaktsieger Rees bekommt erste WM-Chance Stand: 13.02.2024 12:04 Uhr

Drei Rennen musste Roman Rees zuschauen. Nun darf er erstmals bei der WM ran. Dafür muss im Einzel ein anderer weichen. Klar ist zudem bereits, welcher deutsche Mann die Single-Mixed-Staffel läuft.

Eine Woche nach dem Start der Biathlon-WM in Nove Mesto darf Roman Rees sein erstes Rennen bestreiten. Der Schwarzwälder wurde vom Deutschen Skiverband am Dienstag (13.02.2024) für das 20-Kilometer-Einzel am Mittwoch (14.02.2024, ab 17.20 Uhr im Live-Ticker) nominiert. Außerdem gehen aus dem deutschen Team Benedikt Doll, Johannes Kühn und Philipp Horn in den schweren und schießlastigen WM-Wettbewerb.

Rees für Nawrath

Rees rückt für Philipp Nawrath ins Team. Ebenfalls nicht am Start ist Justus Strelow. Der Sachse erhielt aber bereits eine Startgarantie für das Single-Mixed-Rennen am Donnerstag (15.02.2024).

Rees: "Brenne für meinen Einsatz"

Rees gewann das erste Einzel der Saison im November im schwedischen Östersund und schlüpfte sogar kurzzeitig ins Gelbe Trikot des Weltcup-Gesamtführenden. "Der Fokus liegt mit Sicherheit auf dem Schießen" , sagte Rees, der sich auf seinen "Nullstart" freut. "Ich kann nur schwer einschätzen, wie ich im Vergleich zur Konkurrenz stehe. Ich bin froh, dass es endlich losgeht und ich brenne für meinen Einsatz hier bei der WM vor einer gigantischen Kulisse."

Strelow vor Single-Mixed: "Es geht um Medaillen"

Das deutsche Team ist nach bisher fünf WM-Wettkämpfen noch ohne Medaille. Wenn es in den beiden Einzel-Rennen der Frauen (Dienstag, 13.02.2024) und Männer (Mittwoch, 14.02.2024) nicht klappt, hoffen die Deutschen, dass in der Single-Mixed-Staffel am Donnerstag (15.02.2024) der Knoten platzt.

In der letzten Single-Mixed vor der WM feierten Justus Strelow und Vanessa Voigt einen strahlenden Sieg. "Das war ein perfekter Tag. Da hatte bei mir und Vanessa alles zusammengepasst" , blickt Strelow freudig zurück. "So ein Rennen zu wiederholen, wird sehr schwer ", sagt der 27-Jährige, der bei seinem bisher einzigen WM-Rennen, der Mixed-Staffel ohne Schießfehler blieb. Dennoch hofft Strelow erneut auf einen perfekten Tag: "Am Ende geht es um Medaillen. Ich kann fürs Team meinen besten Beitrag in der Single Mixed leisten."