Biathlon in Östersund Kühns Strafrunde bringt DSV-Staffel um Platz zwei Stand: 30.11.2023 16:35 Uhr

Lange sah es nach einem zweiten Platz für die deutsche Biathlon-Staffel beim Weltcup in Östersund aus. Dann versagten Johannes Kühn die Nerven.

Von Jonas Schlott

24 Stunden nach dem dritten Platz der deutschen Frauen-Staffel sind auch die Männer auf das Treppchen gelaufen. Das Quartett um Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Johannes Kühn und David Zobel wurde am Donnerstag über die 4 x 7,5 Kilometer nach insgesamt 16 Nachladern Dritte. Dabei vergab Kühn mit einer Strafrunde beim letzten Schießen eine noch bessere Platzierung. So schob sich Frankreich noch vorbei.

Der Sieg ging einmal mehr an Norwegen mit den Brüdern Tarjei und Johannes Thingnes Bö sowie Endre Strömsheim und Vetle Sjaastad Christiansen. Die Skandinavier bauten damit ihre beeindrucke Siegesserie in Staffelrennen aus. Schon in der vergangenen Saison hatten sie alle fünf Staffelrennen gewonnen.

Rees und Strelow müssen passen

Roman Rees und Justus Strelow hatten nach ihrem sensationellen Doppelerfolg am Sonntag im Einzel aufgrund von Erkältungssymptomen kurzfristig für das Staffelrennen zurückgezogen. Auch, um einen Start in den Einzelwettbewerben am Wochenende nicht zu gefährden. Für sie waren Zobel und Kühn nachgerückt.

Zobel vermeidet Strafrunde

Startläufer Zobel erwischte einen durchwachsenen Start. Am Schießstand verfehlte die erste Kugel das Ziel. Insgesamt musste er dreimal nachladen, konnte die frühe Strafrunde aber gerade noch verhindern. Auf der Strecke konnte er den Rückstand bis zum zweiten Schießen minimieren und machte über zehn Sekunden gut. Im Stehendanschlag wurde der einzige Fehlschuss zudem schnell korrigiert.

Weil Zobel die beste Laufzeit aller Startläufer hatte, betrug der Rückstand beim Wechsel auf die gleichauf führenden Schweizer und Franzosen nur noch 15 Sekunden. "Das Liegenschießen lasse ich mir vom Justus (Strelow, d. Red.) noch einmal zeigen ", schmunzelte Zobel im Anschluss im ZDF-Interview. " Das war schlecht geschossen. Aber das Laufen war gut. "

Nawrath im Gleichschritt mit Norwegen

Nawrath gab - auch dank des erneut guten Materials der Deutschen - richtig Gas in der Loipe und lief bis zum ersten Schießen bis auf Rang zwei vor. Mit einem Nachlader im Liegen behielt er den Kontakt zur Spitze. Und auch im Stehen blieb es bei nur einem Fehlschuss, wodurch er fast zeitgleich mit Norwegens Tarjei Bö an der Spitze an Doll übergab. Mitfavorit Schweden hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Strafrunden geschossen und lag mit über zweieinhalb Minuten im Hintertreffen.

" Ich wusste, dass meine Form passt ", sagte Nawrath mit Blick auf seinen zuletzt etwas enttäuschenden Auftritt im Einzel. " Ich habe mich gefreut, dass ich wieder in der Staffel dabei bin. Natürlich ist es ein bisschen schade, wenn die zwei vermeintlich Besten ausfallen. Aber es ist bisher ganz gut gelungen ."

Doll wankt, fällt aber nicht

Der erfahrenste Biathlet im deutschen Team musste sich mit Johannes Thingnes Bö auf der Strecke auseinandersetzen und machte seine Sache gut. Beide Athleten wechselten sich bis zum ersten Schießen mit der Führungsarbeit ab. Doll schoss schnell und leistete sich zwei Fehler. Bö nur einen. Dennoch gingen beiden fast zeitgleich zurück auf die Strecke. Dieses Mal zündete der Norweger allerdings den Turbo und baute seinen Vorsprung aus.

Am Schießstand setzte er fünf Volltreffer ins Ziel, während Doll mit drei Nachladern gehörig ins Schwitzen kam. Die Strafrunde verhinderte aber auch er gerade noch. Dennoch war der Rückstand bis zum Wechsel auf fast 40 Sekunden angewachsen. Von hinten war zudem Frankreich bis auf zehn Sekunden herangekommen.

Kühn gibt Platz zwei aus der Hand

Auch Schlussläufer Kühn blieb nicht ohne weiße Weste am Schießstand. Zwei Fehler im Liegen waren auch deshalb zu verkraften, da Verfolger Frankreich mit Quentin Fillon Maillet ebenfalls Nerven zeigte. Während Christiansen das Rennen an der Spitze souverän für Norwegen nach Hause lief, zeigte Kühn Nerven und musste in die Strafrunde. Frankreich blieb mit Fillon Maillet fehlerfrei und zog vorbei.