Wachablösung light im deutschen Männer-Team

" Kacke! " platzte es nach dem Verfolgungsrennen von Hochfilzen aus Benedikt Doll heraus. Dieser kurze Ausbruch ist symptomatisch für die momentane Situation des Schwarzwälders. So besorgniserregend die folgende Einschätzung klingen mag, sein 39. Platz im Verfolger mit "nur" drei Schießfehlern war eine Leistungssteigerung.

Der 31-jährige Doll hatte sich nach einem katastrophalen Sprintrennen tags zuvor vom 60. Platz nach vorne gearbeitet. Dieser Umstand allein zeigt bereits schonungslos auf: Der Sprint-Weltmeister von 2017 ist ein sehr großes Stück von der Weltspitze entfernt. Und er läuft den großen Erwartungen hinterher.

Nicht verrückt machen lassen

" Ruhe bewahren " gibt der erfahrene Athlet als Credo für die kommenden Wochen aus. " Ich mache mich nicht verrückt. Natürlich wäre ein fehlerfreies Rennen mal schön. " So eines gelang Doll in dieser Saison noch überhaupt nicht. Der Blondschopf wirkt in einigen Momenten fast schon etwas ratlos, wenn er nach verpatzten Rennen beispielsweise noch ein paar Sekunden im Zielbereich verweilt und einfach nur den Kopf schüttelt.

Biathlet Benedikt Doll in Hochfilzen

18., 14., 22., 60. und 39. - das sind die Platzierungen in den Einzel-Disziplinen dieser Saison. Kein Top-Ten-Ergebnis, kein überzeugender Auftritt. Und auch in der vergangenen Saison hinkte Doll, der auf dem zwölften Platz im Gesamtweltcup landete, bereits den eigenen Ansprüchen hinterher.

Auf gutes Laufen folgt gutes Schießen

" Benni fehlt momentan einfach seine läuferische Stärke ", analysiert Sportschau-Expertin und Biathlon-Olympiasiegerin Kati Wilhelm. " Auf die konnte er sich normalerweise verlassen. Wenn er da nicht die Sicherheit hat, in der Weltspitze mit dabei zu sein, dann klappt es eben auch am Schießstand nicht. "

Die Situation ist verzwickt. Auf der einen Seite muss der Fanliebling schnell Lösungen für die Probleme auf der Strecke und am Schießstand finden. Auf der anderen Seite sollte sich der als sehr selbstreflektiert bekannte Doll davor hüten, sich in dieses "Negativ-Momentum" hereinzusteigern - findet Kati Wilhelm. " Gerade Benni ist einer, der sehr viel nachdenkt und friemelt. Und das Geschehene auch intensiv analysiert. Vielleicht sucht er momentan Fehler, wo gar keine sind. "

Ein großes Bisschen

Benedikt Doll selbst sieht eine positive Entwicklung in den vergangenen Wochen. " Ich bin ein von Natur aus positiver Mensch. Das Läuferische funktioniert immer besser ", beschreibt Doll sein Gefühl auf der Strecke.

" Das Laufen ist die wichtigste Grundlage. Am Schießstand habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Setting. Es fehlt halt noch ein bisschen was nach ganz oben. " Dieses Bisschen, was natürlich so viel mehr ist als nur ein Bisschen, sollte Doll draufpacken, denn seine deutschen Teamkollegen treten mit breiter Brust und starken Auftritten nach und nach aus seinem Schatten.

Vorboten, aber noch keine komplette Wachablösung

Es deutet sich, auch nach dem Karierende von Arnd Peiffer und Simon Schempp, eine Wachablösung im deutschen Männer-Team an. Für die guten Ergebnisse sorgen momentan nicht mehr die arrivierten Leistungsträger, sondern eher die Athleten aus der "zweiten Reihe".

Johannes Kühn lief sich in Hochfilzen in den Fokus, zeigte vor allen Dingen läuferisch eine herausragende Leistung im Sprint und gewann zum ersten Mal in seiner Karriere ein Weltcuprennen. Philipp Nawrath, dem einige Experten das größte Potenzial in der Mannschaft attestieren, hat mit einem sechsten und einem achten Platz die Olympia-Norm bereits übererfüllt.