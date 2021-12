Biathlon - Kühn gewinnt überraschend in Hochfilzen

Johannes Kühn hat mir einer starken läuferischen Leistungen seinen ersten Weltcupsieg in Hochfilzen geholt. Ein Fehler im Stehendschießen und eine überragende Schlussrunde setzten ihn an die Spitze des Feldes. Zweiter wurde Martin Ponsiluoma aus Schweden. Platz drei holte Anton Smolski aus Belarus.

Kühn war gut in das Rennen gestartet und konnte mit Startplatz neun vorlegen – und tat das eindrucksvoll. Der Biathlet vom WSV Reit im Winkel wirkte von Beginn an frisch und deutete an, dass er ein starkes Rennen in den Beinen hatte.