Volleyball-EM in Düsseldorf Türkei schmettert sich an Deutschland vorbei Stand: 20.08.2023 22:38 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen sind bei der Heim-EM auf Gruppenplatz zwei zurückgefallen - die Türkinnen setzten sich am Sonntag (20.08.2023) klar gegen Aserbaidschan durch.

Nachdem Deutschland am Samstag mit einem 3:1-Erfolg gegen Aserbaidschan mit sechs Punkten und 6:1 Sätzen zunächst die Spitze in der Gruppe C übernommen hatte, zog am Sonntag die Türkei vorbei.

Drei glatte Satzerfolge

Entscheidend: Die Türkinnen gaben bei ihrem Sieg über den gleichen Gegner keinen Satz ab, Aserbaidschan kam nicht mal auf Tuchfühlung: 25:13, 25:13 und noch einmal 25:13 lautete das Resultat dieser 3:0-Volleyball-Demonstration.

Zum Shodown der beiden Top-Teams kommt es erst im letzten Gruppenspiel am kommenden Donnerstag (24.08.2023, Live-Ticker bei sportschau.de). Zuvor spielt die DVV-Auswahl noch am Montag gegen Schweden und am Dienstag gegen Tschechien.

Tschechien mit erstem Ausrufezeichen

Das Duell mit den Tschechinnen dürfte dabei alles andere als ein Selbstläufer werden. Tschechien zeigte am Sonntag beim 3:0 gegen Griechenland ihr ganzes Potenzial, glänzten mit einem glatten 3:0 (25:21, 25:22 und 25:17) und stehen nun mit drei Punkten auf Rang in der Deutschland-Gruppe.