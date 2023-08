EM in Düsseldorf Deutschlands Volleyballerinnen gewinnen gegen Aserbaidschan Stand: 19.08.2023 22:02 Uhr

Die deutschen Volleyballerinnen bleiben auch ohne ihre verletzte Topspielerin Hanna Orthmann bei der Heim-EM ungeschlagen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen gewann am Samstag (19.08.2023) mit 3:1 (25:13, 25:22, 12:25, 25:14) gegen Aserbaidschan und feierte im ausverkauften Düsseldorfer Castello den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Mit der maximalen Ausbeute von sechs Punkten springt Deutschland zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der Gruppe C. Mit einem Sieg am Montag gegen Schweden (20.00 Uhr) winkt der vorzeitige Einzug in die K.o.-Runde.

EM-Aus für Orthmann

Dabei hatte das Team vor dem Spiel mit dem EM-Aus von Orthmann einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Außenangreiferin hatte sich beim 3:0-Erfolg gegen Griechenland verletzt, mit Knieproblemen ist ihr Turnier bereits beendet. "Das ist ein Drama für Hanna und die Mannschaft. Jetzt müssen wir Charakter zeigen", forderte Heynen.

Und diesen zeigte seine Mannschaft, die sich von Beginn an hochkonzentriert präsentierte. Vor allem Kapitänin Lena Stigrot brillierte, Deutschland gewann den ersten Durchgang mit 25:13.

Fehlstart im dritten Satz

Nach dem umkämpften 25:22 im zweiten Satz sahen die Deutschen bereits wie die sicheren Siegerinnen aus. Das deutsche Team verschlief dann aber den Start in Durchgang drei komplett, am Ende stand ein deutliches 12:25 und der erste Satzverlust im laufenden Turnier.

Im Anschluss fing sich Deutschland wieder, durch ein 25:14 gingen alle drei Zähler auf das eigene Konto.