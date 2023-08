Dritter Tag der Volleyball-EM Türkei siegt deutlich, Serbien erfolgreich Stand: 18.08.2023 19:03 Uhr

In der deutschen Gruppe haben die Türkinnen bei der Volleyball-EM Schweden klar besiegt. Serbien und die NIederlande gewannen ebenfalls.

Beim 3:0 (25:22, 25:18, 25:13) gegen Schweden am Freitag (18.08.2023) war lediglich der erste Satz relativ umkämpft. Nach 32 Minutenn sicherten sich die Türkinnen diesen und ließen danach keinen Zweifel mehr am Sieg aufkommen. Sie dominierten die Skandinavierinnen ab der Mitte von Satz zwei fast nach Belieben. Bei Stand von 8:6 zogen die Frauen vom Bosporus davon - über 16:10 zum ungefährdeteten Satzgewinn mit sieben Zählern Vorsprung.

Auch der dritte Satz startete für die Südeuropäerinnen nach Maß: Erst beim Stand von 6:0 konnte Schweden den ersten Punkt verbuchen. Im Anschluss ging es zwar hin und her, aber mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken spielte die Türkei den Erfolg souverän nach Hause. Damit bleibt nach Deutschland auch die Türkei schadlos und rückte in der Gruppe C an die Spitze der Tabelle.

Serbien und die Niederlande gewinnen

In der Gruppe A, die in Belgien ausgetragen wird, siegte Serbien gegen die Ukraine. Die Serbinnen waren beim 3:0 (25:14, 25:19, 25:16) den Osteuropäerinnen klar überlegen. Serbien hat damit nun, ebenso wie Gastgeber Belgien, drei Punkte und 3:0 Sätze auf dem Konto.

In der Gruppe D, die in der estischen Hauptstadt Tallinn stattfindet, besiegte die Niederlande die Slowakei mit 3:0. Die Niederländerinnen siegten damit schon zum zweiten Mal und führen die Tabelle souverän an.