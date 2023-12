ATP-Turnier in Brisbane Niederlage im Doppel - Nadal verliert bei Comeback Stand: 31.12.2023 11:00 Uhr

Rafael Nadal hat erstmals seit den Australian Open im Januar wieder ein offizielles Spiel bestritten. Beim ATP-Turnier in Brisbane verlor er am Sonntag (31.12.2023) im Doppel mit Marc Lopez, die beiden Spanier unterlagen dem Gastgeber-Duo Max Purcell/Jordan Thompson mit 4:6, 4:6. Am Dienstag (02.01.2024) wird Nadal auch im Einzel sein Comeback feiern, er trifft auf den Österreicher Dominic Thiem.

Nadal hatte sich nach den Australian Open einer Operation am Hüftbeuger unterzogen. Derzeit steht er in der Weltrangliste nur auf Platz 672, muss aber dank seines "Protected Ranking"-Status nicht in der Qualifikation antreten. Nadal und Thiem, der nach einer Handgelenks-OP im Jahr 2021 nicht mehr zu alter Stärke gefunden hat, trafen in ihrer Karriere 15-mal aufeinander, der Spanier führt mit 9:6 Siegen, verlor aber drei der jüngsten vier Duelle.

In Brisbane sind im Karlsruher Yannick Hanfmann (gegen Sebastian Korda/USA) und Daniel Altmaier aus Kempen (gegen Tu Li/Taiwan) auch zwei deutsche Profis in Runde eins im Einsatz.