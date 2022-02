In der Beschlussvorlage für die Sitzung am Mittwoch (16.02.2022), die der Sportschau vorliegt, sind drei Lockerungsschritte vorgesehen. Ab dem zweiten Schritt ist auch die Frage nach Zuschauenden im Sport geregelt.

Ab dem 4. März können demnach "bei überregionalen Großveranstaltungen (inklusive Sport) Genesene und Geimpfte (2G-Regelung bzw. Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder dritter Impfung (2GPlus-Regelung) als Zuschauerinnen und Zuschauer teilnehmen." In Innenräumen darf Auslastung von 40 Prozent der jeweiligen Höchstkapazität bei maximal 4.000 Menschen nicht überschritten werden, im Freien sind es 60 Prozent bei höchstens 25.000 Zuschauenden. Schutzmaßnahmen wie medizinische Masken und Hygienekonzepte sollen bleiben.

Ab dem 20. März "entfallen alle tiefgreifenderen Schutzmaßnahmen", heißt es in dem Papier.

Das Dokument erwähnt aber einschränkend: "Die nachfolgende Systematik basiert auf der gegenwärtigen Lageeinschätzung und Prognose. Vor jedem Schritt bleibt in beide Richtungen zu prüfen, ob die geplanten Maßnahmen lageangemessen sind."

Die Konferenz berät am Mittwoch über die Beschlussvorlage. Bei einer Zustimmung bleibt die Umsetzung solcher Vereinbarungen weiterhin Sache der Bundesländer. Profiklubs im Fußball waren in mehreren Bundesländern rechtlich gegen die Einschränkungen vorgegangen. Klubs in zahlreichen Sportarten kritisierten die Regelungen als unangemessen und sahen sich wirtschaftlich durch fehlende Einnahmen geschädigt.

Gericht will vor dem Wochenende über Eilantrag des 1. FC Köln entscheiden

Der 1. FC Köln ging zuletzt erneut mit einem Eilantrag gegen die derzeit gültigen Regelungen in Nordrhein-Westfalen vor, die derzeit maximal 10.000 Fans im Stadion erlauben. Das Oberverwaltungsgericht Münster will noch vor dem nächsten Heimspiel der Kölner am kommenden Samstag gegen Eintracht Frankfurt über den Eilantrag entscheiden. Das Land habe noch bis Mittwoch 24.00 Uhr Zeit für eine Stellungnahme, sagte eine Gerichtssprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Anschließend werde das Gericht einen Beschluss fassen. Wann genau, sei derzeit offen.

Köln, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld waren bereits Anfang Februar juristisch gegen die in der Corona-Schutzverordnung des Landes festgeschriebene Zuschauerbegrenzung von 750 bei Großveranstaltungen vorgegangen, hatten ihre Anträge aber zurückgezogen. Das Land hatte nach einer bundesweiten Einigung die Zahl der zugelassenen Personen auf 10.000 hochgesetzt. Der 1. FC Köln greift jetzt auch diese Zahl an und fordert, dass das Stadion mit mindestens 50 Prozent der Plätze ausgelastet werden darf. Demnach dürften 25.000 Fans dabei sein. Das Gericht weist darauf hin, dass es nicht über einzelne Zuschauerzahlen entscheiden kann. Sondern die Frage sei ausschließlich, ob die Corona-Schutzverordnung des Landes bei der Frage der Großveranstaltungen insgesamt bestätigt oder außer Vollzug gesetzt wird.

Leipzig mit halbvollem Stadion in der Europa League

In Sachsen war RB Leipzig erfolgreich gegen die Beschränkungen der sächsischen Landesregierung vorgegangen. Der Klub kann nun für das nächste Heimspiel mit einem halbvollen Stadion planen. Wie der Klub bekanntgab, erteilte das Gesundheitsamt der Stadt die Genehmigung für eine 50-prozentige Auslastung. Das Europa-League-Zwischenrundenspiel am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Real Sociedad San Sebastian können damit 24.758 Fans verfolgen. Beim Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln (3:1) am vergangenen Freitag waren die maximal erlaubten 15.000 Menschen anwesend.

Quelle: nch