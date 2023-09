WDR-Sport Zu-Null-Serie beendet - RWE in Ulm erschreckend harmlos Stand: 24.09.2023 11:19 Uhr

Rot-Weiss Essen hat in der 3. Liga die zweite Niederlage der Saison kassiert. Bei SSV Ulm riss beim 0:2 (0:1) am Sonntag (24.09.2023) erst die Serie ohne Gegentor, dann kam so gut wie gar nichts nach vorne.

Von Sebastian Hochrainer

Erst ein Spiel hatte RWE vor der Partie bei den starken Ulmern verloren. Dass aber auch der SSV erste eine Niederlage einstecken und einen noch besseren Saisonstart hingelegt hatte, sorgte dafür, dass der Beginn der Partie von gegenseitigem Respekt geprägt war.

Ulm bricht die Essener Serie ohne Gegentor

Doch die Gastgeber übernahmen relativ schnell das Kommando und hatten in Person von Romario Rösch die erste Möglichkeit. Der Ulmer kam nach einem Eckball zum Schuss, der noch leicht abgefälscht wurde und so knapp über den RWE-Kasten flog (9.). Wenig später parierte Jakob Golz einen Freistoß von Leo Scienza (13.).

Ulm wurde aber immer druckvoller - und dem konnte Essen bald nicht mehr standhalten. Dennis Chessa brachte die Gastgeber per Freistoß, den Torben Müsel entscheidend abfälschte, in Führung (19.). Es war der erste Gegentreffer für RWE nach sieben Stunden Spielzeit in Pflichtspielen.

So stark die Defensive bisher in dieser Saison ist, so sehr hakt es aber auch im Spiel nach vorne. Und das zeigte sich auch in Ulm, Essen tat sich in der Offensive wieder enorm schwer, Lucas Brumme vergab die einzige aussichtsreiche Einschussmöglichkeit in der ersten Halbzeit (37.).

Essener Aufholjagd kommt viel zu spät

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte gelang es RWE nicht, das Spiel an sich zu reißen oder sich Chancen herauszuspielen. Ulm hatte weiter die Kontrolle, beschränkte sich aber zunächst darauf, den Vorsprung zu halten und verzichtete darauf, offensiv ins Risiko zu gehen.

Es war schon recht erschreckend, wie harmlos die Bemühungen der Essener waren. Auch bis in die Schlussphase hinein konnte sich die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski keine Torchance herausspielen - und kassierte dann den entscheidenden Genickschlag. Mit seinem zweiten Treffer besiegelte Chessa die RWE-Niederlage (80.). Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Vinko Sapina nichts mehr (86.).