3. Liga Viktoria Köln verzweifelt an Essen-Torhüter Golz Stand: 23.08.2023 21:45 Uhr

Viktoria Köln hatte gegen Rot-Weiss Essen das klare Chancenplus, aber Essens leidenschaftliche Abwehrleistung und Torwart Jakob Golz hielten die Null.

So trennten sich am Mittwochabend (23.08.2023) Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen im Sportpark Höhenberg mit einem 0:0-Unentschieden.

Der eine Punkt reicht der Viktoria jedoch, um mit sieben Zählern vorerst die Tabellenspitze zu erklimmen. Köln hat die bessere Tordifferenz als der FC Erzgebirge Aue, der auf Rang zwei steht. Essen hat nun zwei Punkte aus drei Partien geholt und belegt Platz 16.

Druckvoller Beginn von Rot-Weiss Essen

Die Gastgeber wurden von Rot-Weiss Essen direkt zu Beginn der Partie ordentlich unter Druck gesetzt. Stürmer Ron Berlinski verrichtete viel Pressingarbeit, auch durch die Essener Ketten dahinter rutschte nur selten ein konstruktiver Ball der Viktoria.

So gehörte auch die erste gefährliche Offensivszene RWE: Lucas Brummes Flanke aus spitzem Winkel geriet zu einem Geschoss, das Ben Voll zur Ecke parieren musste (8.). Auffällig war in der gesamten ersten Hälfte auch Isaiah Young, der Kölns linke Abwehrseite stresste.

Viktoria Köln übernimmt die Kontrolle

Doch nach und nach arbeitete sich die Viktoria in die Partie, übernahm das Zepter. Die Kölner hatten schließlich das Chancenplus klar auf ihrer Seite, zum Pausenpfiff fiel das Torverhältnis mit 10:2 zugunsten der Rechtsrheinischen aus. Unter anderem war Niklas May zweimal freistehend am glänzend parierenden RWE-Torwart Jakob Golz gescheitert (24.), auch David Philipps Abschluss spitzelte Golz am Tor vorbei (43.).

Essen hatte da offensiv gar nicht mehr stattgefunden. Einen Aufreger vor der Halbzeitpause gab es aus Kölner Sicht auch noch: Essens Vinko Sapina brachte im Strafraum im Eifer des Gefechts Michael Schultz zu Fall, die Pfeife von Schiedsrichter Leonidas Exuzidis blieb aber stumm.

Towart Jakob Golz hält RWE im Spiel

An den Kräfteverhältnissen änderte sich nach Wiederbeginn erstmal nichts. Köln drückte, wobei auch Essen vereinzelt Akzente setzte. Die etwa 3.500 mitgereisten Fans machten sich lautstark bemerkbar, peitschten RWE nach vorne. Allerdings blieb das Spiel offen, das Tempo war hoch.

Viktoria Kölns Philipp hatte in dieser Phase die erste gute Möglichkeit, blieb im Privatduell mit Golz aber nach einer starken Hereingabe von Donny Bogicevic wieder nur zweiter Sieger (65.). Der RWE-Keeper avancierte dann spätestens zum Essener des Spiels, als er Mays Großchance am Fünfmeterraum mit ausgestrecktem Bein entschärfte (69.).

Beide Teams hätten am Ende aber sogar das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können: Nach einem Konter vergab Essen-Joker Leonardo Vonic eine Möglichkeit (86.), in der Nachspielzeit fehlten Jeremias Lorch nur Zentimeter (90.+2).

Köln reist nach Bayern, RWE empfängt Münster

Am 4. Spieltag muss Viktoria Köln nach Bayern reisen, um gegen die SpVgg Unterhaching anzutreten (Samstag, 14 Uhr). Rot-Weiss Essen empfängt derweil den SC Preußen Münster (Sonntag, 19.30 Uhr).