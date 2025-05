WDR-Sport Viktoria Köln feiert souveränen Sieg in Sandhausen Stand: 17.05.2025 15:22 Uhr

Am letzten Spieltag der 3. Liga hat Viktoria Köln einen deutlichen Sieg beim bereits abgestiegenen SV Sandhausen eingefahren.

Köln setzte sich am Samstag mit 4:0 (3:0) durch und schloss die Saison auf Platz sechs ab. Sportlich war die Partie für beide Klubs bedeutungslos, da Sandhausen schon vorher als Absteiger feststand und Köln die Aufstiegsplätze nicht mehr erreichen konnte. Florian Engelhardt (16.), Sidny Lopes Cabral, Said El Mala (34.) und Enrique Lofolomo (48.) schossen Köln zum 18. Saisonsieg.

Pokalfinale gegen Aachen

Ein Pflichtspiel steht für die Viktoria nach dem Liga-Ende aber noch an: Am nächsten Samstag (24.05./16.30 Uhr/Livestream beim WDR) trifft Köln im Finale des Mittelrheinpokals auf den Liga-Rivalen Alemannia Aachen. Der Sieger startet in der 1. Runde des DFB-Pokals. Trainer Olaf Janßen, der anschließend nach Sandhausen wechselt, könnte sich dann mit einem Titel verabschieden.

38. Spieltag

Früher Doppelschlag durch Köln

Köln zeigte von Beginn an viel Spielfreude gegen fehlerhafte Gastgeber. Nach einem Vorstoß über den linken Flügel wurde eine flache Hereingabe von Niklas May zunächst von einem Sandhäuser geklärt, doch der Abpraller landete vor den Füßen von Viktorias Engelhardt (16.). Der Mittelfeldspieler setzte den Ball an die Unterkante der Latte zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Lopes Cabral (19.) auf 2:0, als er von rechts in den Strafraum zog und mit einem Schlenzer ins lange Eck traf.

Die Viktoria spielte weiter munter nach vorne und presste phasenweise hoch, von Sandhausen war weiter nicht viel zu sehen. Nach einem mäßigen Abschlag von Sandhausens Keeper Nikolai Rehnen kam der Ball über Kölns Lex-Tyger Lobinger auf die linke Seite zu Lofolomo, der in der Mitte El Mala (34.) bediente. Der Youngster musste nur noch den Fuß hinhalten und traf zum 3:0.

Dominic Baumann (39.) erzielte kurz darauf den vermeintlichen Anschlusstreffer für den SVS, der wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben wurde. Auf der Gegenseite verhinderte Rehnen mit einer Parade gegen El Mala in höchster Not einen höheren Rückstand für sein Team.

Viktoria baut Führung weiter aus

Nach der Halbzeitpause beseitigte Lofolomo (48.) mit einem Traumtor letzte Zweifel am Kölner Sieg: Aus etwa 25 Metern hämmerte der 25-Jährige die Kugel in den linken Winkel. Nach etwa 70 Minuten ging Köln etwas vom Gaspedal und spielte defensiver. In Sandhausens Offensive lief aber trotzdem kaum etwas zusammen.

