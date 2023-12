WDR-Sport VfL Gummersbach verpasst Überraschung in Magdeburg Stand: 03.12.2023 22:02 Uhr

Der VfL Gummersbach ist in der Handball-Bundesliga knapp an einer Überraschung vorbeigeschrammt. Die Oberbergischen unterlagen beim SC Magdeburg nach hartem Widerstand mit 30:32 (16:18). Der Bergische HC unterlag dem THW Kiel anschließend deutlich.

Der VfL kassierte am Sonntag (03.12.2023) damit die dritte Niederlage in Folge in der Bundesliga nach den verlorenen Spielen in Wetzlar und gegen Flensburg-Handewitt. Magdeburg bleibt dagegen vorne, für den SCM war es der 19. Pflichtspielsieg in Folge.

Drei Tore Führung für den VfL

Die Gummersbacher waren dem Titelaspiranten lange ebenbürtig und stellten die Magdeburger vor eine große Herausforderung. Der VfL ging in einer starken Phase nach dem Seitenwechsel beim 20:23 (40.) sogar zwischenzeitlich mit drei Toren in Führung. Vor allem Torwart Daniel Rebmann und Nationalspieler Julian Köster trugen den VfL in dieser Phase.

Aber Magdeburg kämpfte sich zurück in die Partie. Schlussmann Sergey Hernandez hielt wichtige Bälle und auch offensiv kam der SCM besser auf Touren. Am Ende stand ein knapper Sieg. Mit nun 14:16 Punkten rutschte der VfL auf Platz neun der Tabelle.

Bergischer HC ohne Chance in Kiel

Zwei Plätze runter ging es auch für den Bergischen HC, der beim wiedererstarkten THW Kiel mit 30:39(13:21) relativ deutlich die Segel streichen musste. Der BHC wird nun auf Tabellenplatz 13 geführt.

Die Anfangsphase gehörte noch den Löwen vom BHC, die zu Beginn gleich mehrfach in Führung gingen. Doch dann kamen die Zebras auf Touren und zogen davon. Beim BHC ragte im dritten Spiel in Serie ohne Sieg der achtmalige Torschütze Noah Beyer heraus.