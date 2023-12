WDR-Sport VfL Bochum - ein Heimsieg als Adventswunsch Stand: 01.12.2023 14:17 Uhr

Es ist schon Dezember und der VfL Bochum hat immer noch keinen Heimsieg geschafft. Das soll sich gegen den VfL Wolfsburg ändern.

Nach seiner Vertragsverlängerung beim VfL Bochum peilt Trainer Thomas Letsch den ersten Heimerfolg der Saison an. "Wir wollen zu Hause endlich unseren ersten Sieg", sagte der 55-Jährige mit Blick auf das Spiel am Samstag (02.12.2023) gegen den VfL Wolfsburg, "aber ohne vogelwild zu werden und hinten alles aufzulösen."

In den letzten sechs Partien hat der VfL nur sechs Gegentore zugelassen, ist seit vier Runden ungeschlagen und hat insgesamt nur vier von zwölf Bundesligaspielen verloren. Nur in der Offensive hakt es: Elf Tore sind die zweitschlechteste Ausbeute in der Liga. "Wir müssen effizienter werden", forderte Letsch, der am Donnerstag seinen Vertrag bis 2026 verlängert hatte.

Hofmann - "muss egoistischer werden"

Im Blick vor allem Mittelstürmer Philipp Hofmann: In der vergangenen Saison noch mit acht Toren maßgeblich am Klassenerhalt beteiligt, hat in dieser Spielzeit noch gar nicht getroffen. "Er reibt sich auf für die Mannschaft - auf Kosten seiner Torgefahr", stellte Letsch fest, "er muss egoistischer werden."

Mittelfeldspieler Kevin Stöger gibt sich im Gespräch mit "Reviersport" zuversichtlich: "Wir freuen uns extrem auf dieses Spiel. Wenn wir wieder mit den Fans eine Gemeinschaft bilden, dann weiß jeder, wie schwierig es in Bochum zu gewinnen ist. Das muss auch das Ziel für Samstag sein."

Gute Personallage

Trotz einiger Erkältungen unter der Woche im Team kann der Coach personell weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Weil im Mittelfeld Matus Bero wieder fit ist, hat Letsch gar das eine oder andere "Luxusproblem". Der Trainer, der Anfang der Woche selbst "verschnupft" war, sah es positiv: "Ich habe lieber Kopfschmerzen wegen solcher Entscheidungen als wegen einer Erkältung."

Die Kritik an der bisher durchwachsenen Ausbeute des Tabellen-14. mit allein sieben Unentschieden in den ersten zwölf Partien kann Letsch nachvollziehen, warnte aber vor zu großen Erwartungen: "Wir sind nicht zufrieden bisher mit der Punkteausbeute, aber wir sind genau in der Tabellenregion, in der uns alle erwartet haben. Wenn wir am Saisonende auf diesem Tabellenplatz stehen, sind die meistern Leute in Bochum sehr, sehr glücklich."