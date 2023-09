Nach Verletzung des Torwarts Verl verliert mit Feldspieler im Tor gegen BVB II Stand: 23.09.2023 12:30 Uhr

Der SC Verl hat ein in der Schlussphase turbulentes Spiel gegen die U23 von Borussia Dortmund mit 2:3 verloren. Die Niederlage wurde besiegelt, als Keeper Luca Unbehaun verletzt ausfiel und nicht mehr ersetzt werden konnte.

In Verl traf die nach den ersten sechs Spieltagen beste Defensive (BVB mit vier Gegentoren) auf den besten Angriff (Verl mit elf Treffern) der 3. Liga. Letztere hatten dann auch durch Innenverteidiger Barne Pernot nach einem Freistoß von Oliver Batista-Meier einen ersten Abschluss Richtung gegnerisches Tor (2. Minute), während die Dortmunder eine etwas passivere Herangehensweise an die Partie wählten.

Hettwer bringt die BVB-Reserve in Führung

Doch nachdem die BVB-Reserve durch Falko Michel in der 10. Minuten zu einer ersten Kopfballchance kam, gingen die Gäste wenig später sogar in Führung. Von Paul-Philipp Besong per Steilpass bedient bewies Julian Hettwer vor dem Tor Vollstreckerqualität und traf mit einem strammen Flachschuss ins Eck.

Trotz des Gegentreffers blieben die Verler die Taktgeber der Partie und kamen durch Maximilian Wolfram zum Ausgleich (23. Minute). Nach feinem Dribbling flankte Batista-Meier auf Wolfram, der aus kurzer Distanz per Kopf keine Mühe hatte. Der SC blieb zunächst am Drücker, aber nach einer halben Stunde verflachte das Spiel ein wenig und ging ohne weitere Höhepunkte in die Pause.

Derer gab es ach der Pause allerdings genug. Nach einem Lattenkopfball des Dortmunders Michel (56.) war es Batista-Meier, der dabei als Erster Zählbares verbuchte. Von Mael Corboz in Szene gesetzt suchte er den direkten Weg zum Tor und traf aus zentraler Position flach ins linke Eck (63.).

Feldspieler Mittelstädt muss in der Schlussphase ins Verler Tor

Doch wie die Verler im ersten Durchgang ließen sich auch die Dortmunder von dem Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. Der Ausgleich durch Patrick Göbel fiel indes glücklich. Michael Eberwein verpasste dessen Flanke von der linken Seite im Strafraum, sodass diese letztlich im langen Eck landete (74.).

In der Schlussphase hatte Verl großes Pech, als sich Schlussmann Luca Unbehaun verletzte und nach bereits fünf vollzogenen Wechseln nicht mehr durch einen gelernten Torhüter ersetzt werden konnte. So rückte der eigentlich zum Toreschießen eingewechselte Hendrik Mittelstädt zwischen die Pfosten und kassierte beim Sturmlauf der Dortmunder in der achtminütigen Nachspielzeit das 1:2 durch Justin Butler - mit einem Schuss, den Unbehaun vermutlich sicher gehalten hätte.

Verl nach München, BVB empfängt Unterhaching

Für den SC Verl geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim TSV 1860 München weiter (14 Uhr). Die U23 des BVB tritt tags darauf daheim gegen die SpVgg Unterhaching an (16.30 Uhr).