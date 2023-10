WDR-Sport Verl gewinnt OWL-Derby gegen Bielefeld Stand: 03.10.2023 21:00 Uhr

Der SC Verl hat sich in der 3. Liga mit einem Sieg im Ostwestfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld vorerst von den Abstiegsplätzen abgesetzt.

Verl gewann am Dienstagabend vor 5.207 Zuschauern in der ausverkauften Sportclub Arena mit 3:1 (2:0) und kletterte zumindes vorerst auf Platz 15. Bielefeld rutschte dagegen mit der fünften Saisonniederlage auf den 18. Platz ab.

Frühe Führung für Verl

Beide Mannschaften wechselten im Vergleich zum vorherigen Spieltag doppelt. Bei Verl stand Luca Unbehaun anstelle von Tom Müller im Tor und Marcel Mehlem ersetzte Maximilian Wolfram. Bielefeld begann mit Nassim Boujellab und Leandro Putaro, die Marius Wörl und Nicklas Shipnoski aus der Startelf verdrängten.

Die Hausherren erwischten einen Start nach Maß und gingen bereits in der 6. Minute in Führung. Oliver Batista-Meier tauchte frei vor Jonas Kersken auf und erzielte aus zehn Metern ohne Schwierigkeiten das 1:0. Die Arminia antwortete mit wütenden Angriffen auf dem Rückstand. Putaro (8.) und Sarenren Bazee (16.) prüften Unbehaun im Tor des SCV, konnten ihn aber nicht überwinden. Auch in der Folgezeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, wurden aber nicht wirklich zwingend. In den Zweikämpfen ging es zunehmend ruppiger zu, was Gelbe Karten für Putaro und Michel Stöcker zur Folge hatte.

Der SC Verl setzte nur noch Nadelstiche nach vorne, war mit einem dieser aber spektakulär erfolgreich: Nico Ochojski eroberte auf Höhe der Mittellinie den Ball, rannte über die rechte Seite nach vorne und hämmerte den Ball dann mit einem wuchtigen Schuss aus spitzem Winkel unter die Latte (43.).

Klos lässt Bielefeld hoffen, Otto mit der Entscheidung

Die Arminia wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte doppelt. Wörl und Aygün Yildirim kamen für Kaito Mizuta und Sarenren Bazee in die Partie. Aber auch wenn die Bielefelder nach anfänglichen Schwierigkeiten besser ins Spiel kamen, spielten sie sich zunächst keine gefährlichen Torchancen heraus, bis aus dem Nichts der Anschlusstreffer fiel. Fabian Klos verlängerte einen Freistoß von der rechten Seite mit der Fußspitze ins Verler Tor (62.). Die Arminia schöpfte mit dem Tor neuen Mut und erhöhte noch einmal den Druck.

Semi Belkahia (70.), der eingewechselte Leon Schneider (70.) und Klos (72.) kamen zu Kopfballchancen, konnten diese aber nicht auf das Tor befördern. Fast hätte Lokotsch in der 79. Minute für Verl alles klar gemacht, als er Kerske bereist überwunden hatte, dann aber das Tor nicht traf. Doch der Ärger über die vergebene Chance währte nicht lange, denn nur eine Minute später traf Yari Otto mit einem Schuss aus 17 Metern zum 3:1 (80.). Damit war die Partie entschieden.