WDR-Sport USC Münster gewinnt knappes NRW-Duell in Aachen

USC Münster gewinnt knappes NRW-Duell in Aachen Stand: 14.12.2024 20:28 Uhr

Die Volleyballerinnen des USC Münster haben nach fünf Niederlagen in Serie wieder ein Bundesligaspiel gewonnen.

Im NRW-Duell setzte sich Münster bei den Ladies in Black Aachen in einer dramatischen Partie mit 3:2 (32:30, 22:25, 23:25, 25:22, 15:10) durch und holte damit den dritten Saisonsieg. In der Tabelle rangiert der USC auf Platz acht, Aachen ist drei Punkte besser auf Rang sechs.

Münster kämpft sich nach 1:2 zurück

Im ersten Satz setzte sich zunächst Münster mit fünf Punkten ab (15:20), ließ Aachen aber wieder ausgleichen (23:23). Beide Teams erspielten sich in der Folgezeit Satzbälle, am Ende war es Münster, das sich den Satz mit 32:30 sicherte. Im zweiten Satz waren zunächst die Ladies in Black vorne, führten mit 6:3 und 10:6. Münster kam wieder bis auf 14:13 heran, am Ende entschied Aachen den zweiten Durchgang aber mit dem zweiten Satzball mit 25:22 für sich.

Auch im dritten Durchgang konnte sich zunächst Aachen absetzen (15:9). Münster kämpfte sich allerdings wieder heran und glich zum 19:19 aus. In der Schlussphase behielten dann aber die Ladies in Black die Nerven und holten den dritten Satz mit 25:23. Der vierte Satz begann mit einem 8:0-Lauf von Münster. Die Führung ließen sich die Gäste nicht mehr nehmen und zwangen das Spiel mit einem 25:22-Satzgewinn in einen Entscheidungssatz. Der fünfte Satz gehörte dann ganz dem USC Münster, der sich mit einem 15:10 den Sieg sicherte.

Nächstes Duell am Dienstag im Pokal

Bereits am Dienstag treffen beide Klubs im Halbfinale des DVV-Pokals erneut aufeinander. Dann ist Aachen in Münster zu Gast.