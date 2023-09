WDR-Sport Uni Baskets Münster feiern Deutschlands Finaleinzug bei der Basketball-WM Stand: 08.09.2023 18:20 Uhr

Eine Sensation: Deutschland steht im Finale der Basketball-Weltmeisterschaft auf den Philippinen. Das Spiel gegen die USA hat auch die Uni Baskets Münster emotional mitgerissen.

Von Dominik Hamers

"Unfassbarer Sieg", kommentierte Jasper Günther, Spieler der Uni Baskets Münster, das 113:111 gegen die USA nach dem spannenden Halbfinale. Zusammen mit seinen Teamkameraden hat er sich das Spiel nach dem Training in der Sporthalle angeschaut. "Ich bin nassgeschwitzt, obwohl wir nichts gemacht haben." Die deutsche Nationalmannschaft hat tatsächlich gegen die USA gewonnen. Im Basketball, nicht im Fußball, da wäre das - historisch bedingt - eher zu erwarten gewesen.

Finaleinzug für Münsteraner Spieler keine Überraschung

Für Avi Toomer ist der Finaleinzug keine Überraschung

Es war ein historisches Match, auch ohne den knappen und nur von hartgesottenen Optimisten erwarteten Finaleinzug der deutschen Basketballer. Dass die Mannschaft von Coach Gordon Herbert so weit gekommen war, ist für Avi Toomer keine Überraschung.

Der US-Amerikaner, der seit dieser Saison mit zwei Landsleuten für die Uni Baskets spielt, findet: "Die Deutschen haben wirklich gute Spieler, von denen auch welche in der NBA spielen. Ich bin überhaupt nicht überrascht."

2002 zuletzt im Halbfinale

Mehr als 20 Jahre ist es her, dass ein deutsches Team bei einer Basketball-Weltmeisterschaft im Halbfinale stand. Zuletzt 2002 bei der WM in Indianapolis - damals mit Ausnahmespieler Dirk Nowitzki. Am Ende wurde Deutschland Dritter. Jetzt winkt sogar der Titel.

Uni Baskets verlegten extra ihr Training

Die Uni Baskets schauten das Spiel zusammen nach dem verlegten Training

Münsters Zweitliga-Basketballer waren am Freitag in einer verzwickten Lage: Wegen des frühen "Tip-off" am Nachmittag und der Verpflichtungen in Verein und im Job drohten einige Termine zu kollidieren. Die Lösung: Die Münsteraner verlegten das Training, damit das Team das Match anschließend zusammen schauen konnte. "Ich bin mir sicher, dass die Lern-Zeit dem Spiel zum Opfer gefallen wäre", sagt Teammanager Helge Stuckenholz mit einem Augenzwinkern.

Ob in der Halle oder zuhause: Der knappe und mitreißende Spielverlauf und das sensationelle Ende hatte die Münsteraner Basketballer - die deutschen und die US-Amerikaner - ordentlich mitgenommen: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Spiel aufgeregt geguckt habe, mit so viel Herzschlag, mit so viel Puls", sagte Jasper Günther.

Harte Zeit für die US-Kollegen im Münsteraner Team

Münsters Uni Baskets-Kapitän Cosmo Grühn feiert Deutschlands Finaleinzug

Und Uni Baskets-Kapitän Cosmo Grühn weiß schon jetzt, wie es seinen US-amerikanischen Teamkollegen in deren verbleibender Zeit in Münster gehen wird. Die drei werden sich wohl den einen oder anderen spöttischen Kommentar anhören müssen: "Das werden auf jeden Fall neun harte Monate für sie", prophezeit Cosmo Grühn.