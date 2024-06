WDR-Sport Tschechiens Schick - zwischen Sorgenkind und Torschützenkönig Stand: 17.06.2024 20:36 Uhr

Bayer Leverkusens Patrik Schick soll Tschechien bei der Fußball-EM in die K.o.-Runde schießen. Auf dem Angreifer, der beim Großturnier in Deutschland in die Riege der ganz großen Nationalspieler vorstoßen könnte, lasten große Hoffnungen.

Die glorreichen Zeiten der Tschechen mit Stars wie Pavel Nedved oder Milan Baros sind lange vorbei. Dennoch ist das Team von Trainer Ivan Hasek nicht zu unterschätzen. Einer der Hoffnungsträger ist dabei Stürmer Patrik Schick. Der Profi von Double-Gewinner Bayer Leverkusen überzeugte in der Bundesliga zuletzt mit spielerischer Klasse und Torgefahr - eine Kombination, die man bei Mittelstürmern nur selten findet.

In der Nationalmannschaft kann Schick mit 19 Treffern in 38 Länderspielen eine gute Quote vorweisen. Außerdem strotzt der Angreifer nach der starken Saison in Leverkusen nur so vor Selbstvertrauen, hatte er doch mit vielen späten Toren großen Anteil am Erfolg der "Werkself".

Patrik Schick in Leverkusen von Verletzungen geplagt

So verwundert es nicht, dass der 28-Jährige im Team der Tschechen gesetzt ist - vorausgesetzt, er ist fit. Und genau das war in den letzten Jahren nur selten der Fall. Seit dem 20. Oktober 2022 verpasste Schick mit Adduktorenbeschwerden und einer Wadenverletzung insgesamt 40 Spiele in der Bundesliga. Auch fiel Schick für die gesamte EM-Qualifikation der Tschechen aus.

Über die Strahlkraft des tschechischen Angreifers

Dennoch vertraut Hasek dem Angreifer, schließlich hat er sein Können auch im Nationaltrikot bereits mehrfach bewiesen. Bei der vergangenen Europameisterschaft etwa wurde er mit fünf Turniertoren in fünf Einsätzen Torschützenkönig der Endrunde - gemeinsam mit Cristiano Ronaldo. Am Dienstag (21 Uhr) gibt es für Schick ein Wiedersehen mit Portugals Superstar, denn beide Teams treffen gleich zum Auftakt aufeinander.

Der Andrang beim öffentlichen Training der Portugiesen in Gütersloh war wegen "CR7" zuletzt extrem - die kostenlosen 6.000-Tickets waren in wenigen Minuten ausgebucht. Es kam zu flitzenden Fans, die unbedingt Selfies mit Ronaldo schießen wollten. Doch auch Schick wohnt eine Strahlkraft inne. Das zeigte sich beim Trainingsauftakt der Tschechen vor etwa 1.000 Fans in Hamburg. Der größte Jubel galt Schick. Dessen Autogramm war hinterher besonders begehrt, 25 Minuten nahm er sich Zeit.

Stürmer Schick ist ein Prager Aushängeschild

Unter Tschechen ist Schick natürlich nicht erst seit dem Double-Gewinn mit Bayer Leverkusen ein Star. Der Angreifer ist ein personifiziertes Aushängeschild der Stadt Prag und der dortigen Fußball-Nachwuchsarbeit. Am 24. Januar 1996 wurde er in der Hauptstadt geboren, begann später auch seine Profi-Karriere bei den beiden Prager Fußballvereinen Sparta und Bohemians.

Nachdem er bei Bohemians in der Erstliga-Saison 2015/16 acht Tore und einen Assist in 27 Partien beigesteuert hatte, sicherte sich der italienische Klub Sampdoria Genua für vier Millionen Euro die Dienste des 20-Jährigen. Der Serie-A-Konkurrent AS Rom klatschte nur ein Jahr später ab und Schick, der für Genua in 32 Liga-Spielen elfmal getroffen hatte, schloss sich den "Giallorossi" an.

Nach einem einjährigen Leihgeschäft mit RB Leipzig wechselte er dann 2020 von der Roma zu Bayer Leverkusen und schlug sein bisher erfolgreichstes Kapitel auf. Schicks Ausbeute im Leverkusen-Trikot liest sich eindrucksvoll: Er erzielte bislang in 123 Pflichtspielen 55 Tore und gab elf Vorlagen. 2021 und 2022 wurde er zum tschechischen Fußballer des Jahres gewählt.

Schick könnte bei EM an Rosicky vorbeiziehen

Und auch Trainer und Manager wissen ganz genau, was sie am 1,91 Meter großen Mittelstürmer haben, der durch seine Robustheit und Zielstrebigkeit, aber auch Spielstärke besticht. So sagte Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes Ende 2023, da war Schick gerade mal wieder nach einer Verletzung zurück im B04-Aufgebot: "Was man bei ihm merkt, ist, dass er ein gutes Spielverständnis hat, gut anspielbar ist, das Spiel auch ein bisschen mitgestaltet."

Seine Qualitäten sind eben auch in den Verletzungspausen noch nie abhanden gekommen. Nun könnte Schick (19 Treffer), wenn ihm wie bei der letzten EM fünf Tore gelingen würden, zwei Größen in der tschechischen Nationalmannschaftsgeschichte nach Treffern überholen. Auf Platz fünf der ewigen Torschützenliste des Landes steht Pavel Kuka (22 Tore), davor Tomas Rosicky (23). In Sichtweite ist auch Vladimir Smicer (26) auf Platz drei, Milan Baros (41) und Jan Koller (55) sind derweil noch weit weg.