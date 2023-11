Trotz Schnee und Wirtz-Ausfall Bayer Leverkusen spielt in Schweden auf Sieg Stand: 29.11.2023 21:04 Uhr

Bayer Leverkusen will im Europa-League-Spiel bei BK Häcken den Gruppensieg perfekt machen. Zwar muss der Bundesliga-Spitzenreiter dabei auf Florian Wirtz verzichten, das größere Problem aber könnte das Wetter sein.

Das Weiterkommen ist sicher, nun strebt Bayer Leverkusen den vorzeitigen Gruppensieg an. Ein Remis im vorletzten Gruppenspiel beim noch punktlosen schwedischen Pokalsieger BK Häcken am Donnerstag in Göteborg (21 Uhr, Live-Ticker auf sportschau.de) würde dem Bundesliga-Tabellenführer den ersten Platz in der Vorrunde garantieren. Dieser erspart die Playoffs gegen einen Absteiger aus der Champions League und sichert direkt das Achtelfinal-Ticket.

Doch von einem Unentschieden will Sportchef Simon Rolfes nichts wissen: "Die Marschrichtung ist klar: In Häcken gewinnen und Platz eins festmachen" , sagte der 41-Jährige vor dem Abflug nach Schweden am Mittwoch: "So werden wir antreten und so erwarte ich, dass wir auftreten."

Leverkusen ohne Wirtz in Schweden

Nicht mit nach Schweden gereist ist Florian Wirtz. Der Nationalspieler leidet nach Klub-Angaben an "leichten muskulären Problemen" . Bei seinem Fehlen handele es sich aber lediglich um " eine Maßnahme zur Schonung". Für das Bundesliga-Spiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund könnte Wirtz damit wieder zur Verfügung stehen.

Der Ausfall des 20-Jährigen dürfte bei Bayer nicht weiter ins Gewicht fallen. Wirtz wäre wohl ohnehin einer der Spieler gewesen, die Trainer Xabi Alonso geschont hätte. In den bisherigen Europacup-Partien veränderte er seine Bundesliga-Stammelf stets auf fünf bis sechs Positionen.

Vielleicht darf dafür Patrik Schick auf einen Einsatz hoffen. Der Stürmer musste nach zwei Kurzeinsätzen nach zehn Monaten Verletzungspause zuletzt wieder für fünf Pflichtspiele pausieren. " Er ist auf jeden Fall dabei und auf einem guten Weg", sagte Rolfes.

Häcken schon in der Winterpause

Unabhängig vom Personal geht Leverkusen als klarer Favorit in die Partie. Nicht nur, dass Bayer in dieser Saison 17 seiner 18 Pflichtspiele gewinnen konnte und in der Bundesliga von Rang eins grüßt. BK Häcken ist auch eigentlich schon in der Winterpause. Das letzte Saisonspiel fand am 12. November statt. In Schweden wird die Saison über das Kalenderjahr hinweg gespielt.

Es sieht also so aus, als könne Bayer nur noch das Wetter stoppen. Denn das ist in Schweden mit minus acht Grad aktuell ziemlich frostig. Am Mittwochabend mussten die schwedischen Helfer im Ullevi-Stadion von Göteborg sogar Sonderschichten einlegen, um den Platz vom dichten Schneefall zu befreien.

Glück für die Leverkusener: Sie hatten ihr Abschlusstraining wie gewohnt bereits am Mittwochmorgen auf dem heimischen Trainingsplatz absolviert statt wie im Europacup meist üblich im Stadion des Spiels. Die Austragung der Europa-League-Partie soll Stand Mittwochabend aber nicht gefährdet sein. Am Donnerstag sollen die Temperaturen zwar weiter unter null liegen, allerdings ist kein Niederschlag angekündigt.