3. Liga Dresden stolpert bei Dortmunds Zweitvertretung Stand: 04.10.2024 20:52 Uhr

Borussia Dortmund II hat in der 3. Liga einen überraschenden Sieg gefeiert. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge fand die BVB-Reserve ausgerechnet gegen Tabellenführer Dresden zurück in die Spur.

Auf dem Papier schien die Sache klar: Auf der einen Seite der seit fünf Spielen ungeschlagene Tabellenführer Dynamo Dresden. Auf der anderen Seite die Reserve von Borussia Dortmund, die nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge nur knapp vor einem Abstiegsrang stand. Doch nach 90 Minuten waren es die Schwarz-Gelben, die jubelten: Dank eines Traumtors von Antonio Foti bezwang der BVB die Dresdner am Freitagabend mit 2:1 (0:0).

Dabei war den Gästen das Selbstvertrauen von Beginn an anzumerken. Sie übernahmen sofort die Kontrolle und drängten den BVB tief in die eigene Hälfte. Der wiederum versuchte, über Umschaltmomente Akzente zu setzen, was lange Zeit jedoch kaum gelang. Dafür aber schafften es die Dortmunder zunächst recht ordentlich, die Dresdner vom eigenen Tor fernzuhalten. Klare Torchancen waren dementsprechend Mangelware.

Dresden mit viel Ballbesitz, aber ohne Tore

Die Dresdner Feldüberlegenheit drückte sich auch in den Zahlen aus: 73 Prozent Ballbesitz sprachen eine deutliche Sprache. Doch die erste echte Gelegenheit hatten nach 25 Minuten die Hausherren: Kammerknecht klärte eine Göbel-Flanke direkt vor die Füße von Hettwer. Sein Schuss knallte an die Oberkante der Latte.

Für die Dresdner war das eine Art Weckruf, sie erhöhten kurz vor der Pause nochmal das Tempo. Zunächst scheiterte Christoph Daferner mit seinem Versuch am Außennetz, anschließend rettete BVB-Keeper Lotka sein Team gleich mehrfach vor einem Rückstand. So ging es torlos in die Kabine.

BVB II mit Start nach Maß

In Durchgang zwei erwischten die Dortmunder dann einen Start nach Maß. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da zappelte der Ball auch schon im Netz. Den Schuss von Foti aus 10 Metern konnte der herauseilende Tim Schreiber noch parieren, beim Abstauber von Jordi Paulina aus kurzer Distanz war der SGD-Keeper jedoch machtlos. Für den Niederländer war es der erste Treffer im BVB-Dress.

Fast hätte Foti drei Minuten später auch das 2:0 nachgelegt, doch sein Schlenzer ging knapp vorbei. Stattdessen wurde Dynamo nun wieder stärker - vor allem Daferner ließ die BVB-Defensive häufig alt aussehen. Nach einigen gescheiterten Versuchen war es dann auch der 26-jährige Stürmer, der den Ausgleich erzielte: Er traf nach 66 Minuten per Kopf.

Foti mit Traumtor aus 23 Metern

Auch Dynamo hatte die Chance gleich ein weiteres Tor nachzulegen, doch Lotka parierte Casars Kopfball reaktionsschnell. Es ging nun hin und her, mit dem besseren Ende für den BVB II. Foti (77.) zirkelte den Ball aus 23 Metern Entfernung exakt in den Winkel und ließ damit das gesamte Stadion explodieren.

Die Dortmunder Reserve bezwingt Liga-Primus Dresden und macht damit in der Tabelle zumindest vorerst einen Sprung auf Rang zehn. Nach der Länderspielpause kommt es dann zum NRW-Duell bei Viktoria Köln.