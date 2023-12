WDR-Sport Titeltraum, Rekordjagd und verdiente Weihnachtsferien bei Bayer Leverkusen Stand: 18.12.2023 11:00 Uhr

Auf dem Weg zum ersten Meistertitel sind Unentschieden für Bayer Leverkusen zu wenig. Also wird das Team von Trainer Xabi Alonso auch zum Jahresabschluss gegen Bochum auf Sieg spielen. Ein Remis würde aber schon für einen Rekord reichen.

Bayer geht als Bundesliga-Spitzenreiter ins EM-Jahr. Das ist bereits vor dem Heimspiel am Mittwoch gegen den VfL Bochum klar, da Verfolger Bayern München sein Nachholspiel gegen Union Berlin erst im Januar austragen wird. Unklar ist dagegen noch, ob die Leverkusener als alleiniger Startrekordhalter ins neue Jahr gehen.

25 Pflichtspiele ohne Niederlage wären alleiniger Startrekord

Der Hamburger SV schaffte es in der Saison 1982/83 wettbewerbsübergreifend 24 Pflichtspiele in Serie nicht zu verlieren. Die 1:2-Schlappe im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC war am 17. Dezember 1982 die erste Saisonniederlage für den HSV. Leverkusen hat mit 24 Pflichtspielen ohne Niederlage bereits gleichgezogen und kann nun im Heimspiel gegen Bochum vorbeiziehen.

Uns aufzuhalten, ist im Moment sehr, sehr schwer. Und so soll es natürlich auch bleiben.

Granit Xhaka, Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen

Diesen Rekord wird auch Granit Xhaka mitnehmen wollen, wobei er ihm kaum so viel bedeuten dürfte, wie der des alleinigen Schweizer Rekordnationalspielers, zu dem er im vergangenen November mit seinem 119. Einsatz avancierte. Der Bayer-Rekord ist für Xhaka vor allem deshalb wichtig, weil er einem Meistertitel in einer der europäischen Topligen damit einen weiteren Schritt näherkäme. Meister wurde er bis dato nur in der Schweiz mit dem FC Basel. Mit dem FC Arsenal feierte der 31-Jährige zwar Pokalsiege, aber eben keine Meisterschaften.

Xhaka verspielt Titel mit Arsenal im Saison-Endspurt

Dabei lief es für ihn in der vergangenen Saison in der Premier League besonders bitter: Da hatte Arsenal nach 15 Partien mit 40 Punkten sogar einen mehr als Bayer jetzt und führte die Tabelle nach 29 Spieltagen mit acht Punkten Vorsprung vor Manchester City an. Am Saisonende waren es nach 38 Spielen fünf Punkte Rückstand - und der Traum von der ersten Meisterschaft seit 2004 geplatzt.

Ich bin nicht gekommen, um zu verlieren, sondern um zu gewinnen.

Granit Xhaka, der mit Leverkusen noch kein Pflichtspiel verloren hat

Damit ihm Ähnliches in Leverkusen nicht wieder passiert, drückte er nach dem 3:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag ein wenig auf die Euphoriebremse: "Es ist noch nichts gewonnen. Nach einem halben Jahr hat noch niemand den Titel geholt. Wir müssen aufpassen, was wir im Urlaub machen. Und dann geht es mit Vollgas ins neue Jahr." Titelträume seien in der Zwischenzeit aber legitim: "Klar, man kann träumen. Wir haben im Moment eine Phase, die für jeden Leverkusener Fan, für uns Spieler, ja für alle im Club brutal schön ist", so Xhaka.

Xhaka freut sich auf erste Winterpause nach sieben Jahren

Doch Xhaka warnt eben auch. In der Premier League hätten die letzten acht Saisonspiele gereicht, um den Titel noch zu verspielen: "Deshalb spreche ich aus Erfahrung. Weil ich weiß, wie es sich anfühlt, da oben zu stehen und am Schluss nicht zu gewinnen." Im Fußball könne sich von heute auf morgen alles ändern, weshalb Bayer "mit beiden Beinen auf dem Boden weiterarbeiten" müsse.

Gearbeitet werden müsse dabei auch in den anstehenden Weihnachtsferien, auf die sich Xhaka "wahrscheinlich am meisten im ganzen Club" freue, weil er das aus seiner Zeit auf der Insel nicht kennt. Dort wurde über Weihnachten durchgespielt: "Nach sieben Jahren endlich mal wieder eine Winterpause zu haben, tut mir und meiner Familie sehr gut. In den letzten Jahren habe ich meist am 26. und 28. Dezember gespielt und am 1. Januar auch." Deshalb werde er "den Urlaub schon genießen. Aber ich werde auch versuchen, so fit wie möglich zurückzukommen, um auf diesem Niveau weiterspielen zu können".