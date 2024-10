WDR-Sport Tischtennis-EM: Qiu, Bertelsmeier und Duda eine Runde weiter Stand: 17.10.2024 22:51 Uhr

Die drei NRW-Akteure Benedikt Duda, Dang Qiu und Andre Bertelsmeier haben sich für die zweite Einzelrunde der Tischtennis-EM qualifiziert.

Bei der Tischtennis-EM in Linz lief es am ersten Wettkampftag im Einzel und Doppel am Donnerstag für die NRW-Akteure Benedikt Duda, Dang Qiu und Andre Bertelsmeier höchst erfolgreich.

Duda und Qiu souverän weiter

Duda besiegte den Ungarn Nandor Ecseki mit 12:10, 11:7, 12:10, und 10:5). Der Bergneustädter war im Anschluss ganz zufrieden: "Das war ein solider Auftakt. Ein unangenehmer Gegner, spielt paar verrückte Sachen und hat gute Ideen im Aufschlag. Es war ein guter Einstand von mir."

Kurz nach Duda zog auch Einzel-Europameister Dang Qiu in die zweite Runde ein. Der Düsseldorfer ließ dem Niederländer Gabrielus Camara beim 13:11, 11:3, 11:6 und 11:9 nur wenig Chancen. Zu seinen Chancen auf den erneuten Titelgewinn erklärte der 27-Jährige: "Ich bin zwar Titelverteidiger, aber auch für mich ist es erst die zweite Einzel-EM und ich weiß auch nicht 100%, wie ich mich am Besten darauf vorbereite. Ich spiele einfach Match für Match."

Bertelsmeier gewinnt Krimi gegen Bardet

Der dritte NRW-Starter war Debütant Bertelsmeier, der sich über den dritten Platz bei U21-EM einen Startplatz in der Qualifikation gesichert hatte und dort seine Gruppe gewann. In der ersten Hauptrunde traf er auf den Franzosen Lilian Bardet. In einem wahren Krimi verließ der 19-jährige Deutsche den Tisch mit 12:10, 8:11, 11:8, 11:9, 9:11, 12:14, 11:7 nach sieben Sätzen als Sieger.

"Es war ein mega Spiel vom ersten bis zum siebten Satz. Im 6. Satz hatte ich sechs Matchbälle, im 7. Satz dann schon mit 2:6 zurück, aber spätestens bei dem Ballwechsel zum 7:7 hatte er dann auch Kopfkino. Ich bin überglücklich", sagte Bertelsmeier hinterher.

Beide Herren-Doppel im Achtelfinale

Im Doppel stehen sowohl Duda mit Partner Qiu und Bertelsmeier mit seinem Partner Fanbo Meng in der Runde der besten 16. Duda/Qiu gewannen mit 3:1-Sätzen gegen die Kombination kas von oost und Luka Mladenovic. Bertelsmeier und Meng besiegten überraschend die favorisierten Rumänen Eduard Ionescu und Darius Movileanu ebenfalls mit 3:1.