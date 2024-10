Tischtennis-EM Medaille sicher - Franziska/Kaufmann im Halbfinale Stand: 17.10.2024 14:07 Uhr

Patrick Franziska und Annett Kaufmann überzeugen weiter: Das deutsche Duo ist bei der Tischtennis-EM in Linz im Mixed ins Halbfinale eingezogen - und hat damit eine Medaille sicher.

Innerhalb von vier Stunden besiegten die beiden zunächst das rumänische Duo Bernadette Szoczs/Ovidiu Ionescu in 3:1 Sätzen und danach auch Liam Pitchford und Anna Hursey aus Großbritannien mit 3:0. Halbfinal-Gegner sind Sofia Polcanova und Robert Gardos aus Österreich.

Franziska holt weitere Medaille

Der dritte Platz wird bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. In den beiden Halbfinals und dem Endspiel werden also ein Gold-, ein Silber- und zwei Bronzemedaillen-Gewinner ermittelt.

Für den Weltranglisten-Zwölften Franziska ist es bereits die sechste WM- oder EM-Medaille im Doppel und Mixed. Kaufmann wurde in diesem Jahr durch ihre starken Auftritte bei den Olympischen Spielen in Paris bekannt. Danach wechselte die mehrmalige Junioren-Europameisterin in der Bundesliga zum SV DJK Kolbermoor.

Kaufmann auch im Doppel siegreich

Hoffnungsträgerin Kaufmann zog mit Ex-Europameisterin Nina Mittelham zusätzlich ins Doppel-Achtelfinale ein. Gegen Alexandra Chiriacova (Moldau) und Anastasja Dymytrenko (Ukraine) setzte sich das deutsche Duo in einer turbulenten Partie 3:2 (11:3, 10:12, 8:11, 11:6, 11:8) durch. Mittelham hatte 2018 in Alicante mit Kristin Lang den Titel geholt. Auch Sabine Winter und Yuan Wan stehen nach einem 3:0 (15:13, 11:4, 11:6) gegen Hana Arapovic/Ivana Malobabic in der Runde der letzten 16.