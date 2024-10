WDR-Sport Tennisprofi Altmaier scheitert in Basel am Franzosen Fils Stand: 21.10.2024 19:05 Uhr

Der Kempener Daniel Altmaier ist am Montag in der ersten Runde des ATP-Turniers in Basel (Schweiz) ausgeschieden.

Nachdem sich der 26-Jährige in der Qualifikation mit Siegen gegen Jesper de Jong (Niederlande) und Jacob Fearnley (Großbritannien) ins Hauptfeld gekämpft hatte, unterlag er dort dem Franzosen Arthur Fils mit 6:7 und 3:6.

Für Altmaier war das in diesem Jahr bereits das vierte Duell mit Fils. Bis auf einen glatten Sieg beim Masters in Madrid im April verlor er alle Spiele, wobei er im Januar in Auckland allerdings verletzt aufgeben musste.