Tennisturnier in Gstaad Jan-Lennard Struff verpasst Finaleinzug Stand: 20.07.2024 12:48 Uhr

Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Warstein) hat beim ATP-Turnier in Gstaad den Einzug in das FInale verpasst.

Im Halbfinale unterlag Struff am Samstag dem Franzosen Quentin Halys mit 3:6 und 6:7 (2:7). Im Finale trifft Halys auf Stefanos Tsitsipas (Griechenland/Nr. 1) oder Matteo Berrettini (Italien/Nr. 6).

Duell nach 80 Minuten entschieden

Für Struff wäre es der erste Finaleinzug seit seinem Titelgewinn in München im April gewesen. Im bisherigen Turnierverlauf hatte sich der an fünf gesetzte Deutsche immer wieder nervenstark gezeigt, konnte an diese Leistung im Halbfinale aber nicht anknüpfen und schied nach 80 Minuten aus.

Im Viertelfinale hatte der Warsteiner am Freitag gegen den an Position vier gesetzten Argentinier Tomas Martin Etcheverry mit 7:5, 3:6 und 6:3 gewonnen.

Das Turnier in Gstaad dient vielen Profis zur Vorbereitung auf die Olympia-Wettbewerbe (26. Juli bis 11. August) in Paris. In der französischen Hauptstadt werden die Medaillengewinner auf der French-Open-Anlage von Roland Garros ermittelt, wie beim Grand Slam wird auf Sand gespielt.