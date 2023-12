WDR-Sport Steffen Mengel gewinnt WTT-Feeder in Düsseldorf Stand: 01.12.2023 22:52 Uhr

Tischtennis-Spieler Steffen Mengel hat am Freitagabend das WTT-Feeder-Turnier in Düsseldorf gewonnen. Für den Spieler des Post SV Mühlhausen war es der zweite Feeder-Erfolg in Folge.

Mengel besiegte im Finale im Deutschen-Tischtennis-Zentrum den Chinesen Liu Dingshuo mit 3:1-Sätzen (10:12, 12:10, 11:0, 11:9). Schon beim vorherigen Feeder in Vila Nova de Gaia sicherte sich Mengel den Titel, es sind die ersten beiden internationalen Titel für den 35-Jährigen. "Ich bin in einer sehr guten Form, das war ich aber auch im letzten Jahr, aber dann war ich leider fast ein halbes Jahr verletzt. Ich habe jetzt zuletzt schon im Training gespürt, dass ich wieder da bin, dass ich in sehr guter Form bin. Aber zugegeben: zwei Feeder hintereinander zu gewinnen, das hätte ich mir vorher nie träumen lassen", sagte Menger nach seinem Triumph.

Xiaona Shan verliert Frauen-Finale trotz Matchball

Bei den Damen verpasste die in Düsseldorf lebende Xiaona Shan vom TTC Eastside Berlin ihren zweiten Düsseldorf-Feeder-Erfolg nur knapp. Im Finale gegen die Chinesin He Zhuojia hatte Shan im entscheidenden fünften Satz einen Mtachball verlor am Ende aber mit 2:3-Sätzen (9:11, 11:9, 7:11, 11:9, 10:12). "Ich habe nicht schlecht gespielt. Sie ist eine starke Spielerin und ihr System liegt mir nicht so sehr. Es ist deshalb doppelt schade, dass ich meinen Matchball nicht nutzen konnte. Ich hätte gerne in Düsseldorf, wo ich lebe und trainiere, den Titel gewonnen", sagte sie.