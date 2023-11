Sechs Tore in Münster Spektakuläres Remis zwischen Preußen Münster und Viktoria Köln Stand: 26.11.2023 21:39 Uhr

Der SC Preußen Münster und Viktoria Köln haben sich am 16. Spieltag der 3. Liga in einem tor- und chancenreichen Spiel die Punkte geteilt.

Mit 3:3 (2:2) trennten sich beide Mannschaften am Sonntagabend in Preußenstadion und bleiben damit punktgleich mit je 21 Zählern im Tabellenmittelfeld.

David Kubatta (23.) und Luca Marseiler (32.) brachten die Gäste mit 2:0 in Führung, doch Luca Bazzoli (43.) und Malik Batmaz (45./47.) drehten die Partie für Münster. Marseiler sicherte der Viktoria mit seinem zweiten Treffer einen Punkt (53.).

Preußen-Trainer Sascha Hildmann hatte einen Wechsel in seiner Startelf vorgenommen: Benjamin Böckle ersetzte Marc Lorenz, der auf der Bank Platz nahm. Bei der Viktoria stand Lars Dietz nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder im Kader. Neu in der Startelf waren Jeremias Lorch, Niklas May und Suheyel Najar für den gesperrten Christoph Greger sowie André Becker und Patrick Koronkiewicz.

Kubatta und Marseiler bringen Köln in Führung

Nach einem ausgeglichenen Beginn hatte Daniel Kyerewaa in der 8. Minute die erste gute Gelegenheit der Partie, als sein Schuss aus der Distanz leicht abgefälscht knapp das Kölner Tor verfehlte. In der 14. Minute meldeten sich dann auch die Gäste mal vor dem gegnerischen Tor an. Den Schuss von Najar konnte Preußen-Keeper Johannes Schenk parieren. Genauer machte es David Kubatta in der 23. Minute, als er eine Flanke von Simon Handle per Kopf zum 1:0 für die Viktoria verwertete.

Mit der Führung im Rücken übernahmen die Kölner die Spielkontrolle. Ein Fehler von Münster ermöglichte den Gästen dann das 2:0. David Philipp schnappte sich einen missglückten Rückpass von Simon Scherder, legte vor dem Tor noch einmal quer und Luca Marseiler vollendete (32.). Münster handelte sich danach zwei schnelle Gelbe Karten für Rico Preißinger und Luca Bazzoli ein.

Doppelschlag von Münster kurz vor der Pause

Aber die Hausherren kämpften sich noch im ersten Durchgang zurück. Bazzoli erzielte in der 43. Minute den Anschlusstreffer, als er eine Flanke von Jano ter Horst am zweiten Pfosten ins Tor nickte. Keine zwei Minuten später hatte Münster ausgeglichen. Malik Batmaz traf auf Vorlage von Joel Grodowski aus zehn Metern zum 2:2 (45.). Fast wäre die Viktoria in der Nachspielzeit wieder in Führung gegangen, doch Schenk konnte den Schuss von Najar parieren (45.+1).

Kurz nach Wiederanpfiff legte Münster nach. Erneut war es Batmaz, der sein Team mit seinem zweiten Treffer des Abends in Führung brachte (47.). Auch dieses Mal war es Grodowski, der die Vorlage zum Treffer lieferte. Aber auch diese Führung hielt nicht lange. In der 53. Minute erzielte auch Marseiler seinen zweiten Treffer des Abends, als er nach einem langen Ball von Jeremias Lorch frei vor Schenk auftauchte, den Schlussmann umkurvte und zum 3:3 traf.

Viele Chancen, keine weiteren Tore

Das Spektakel war damit noch nicht beendet. Der eingewechselte Sebastian Mrowca hätte Münster beinahe wieder in Führung gebracht, scheiterte mit seinem Schuss aber an Ben Voll (56.). Auch für Kyerewaa ergab sich kurz danach eine Riesenchance, die er liegen ließ (60.). Auf der anderen Seite war ein Schuss von Marseiler leichte Beute für Schenk (60.). Sekunden später musste sich wieder Voll auszeichnen, dieses Mal mit einer Glanzparade gegen Batmaz (62.).

Auch danach ging es weiter munter hin und her, auch wenn die Abschlüsse weniger wurden. In der 73. Minute hatte Münster eine Doppelchance durch Preißinger Kyerewaa, die beide nur knapp das 3:2 verpassten. Es dauerte bis zur 82. Minute, bis auch die Viktoria wieder eine Chance verbuchte. Der eingewechselte Valdrin Mustafa prüfte Schenk mit einem Schuss aus der zweiten Reihe. Kurz darauf hatte für Münster der eingewechselte Gerrit Wegkamp das dritte Tor auf dem Fuß, zielte aber genau auf Voll (85.).

Für Münster geht es am kommenden Samstag (02.12.23/14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken weiter. Die Viktoria empfängt danach (16.30 Uhr) den SSV Ulm.