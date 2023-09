WDR-Sport SGS Essen unterliegt in Leizpig Stand: 29.09.2023 21:55 Uhr

Die Fußballerinnen der SG Essen mussten sich nach erfolgreichen Auftakt am 2. Bundesliga-Spieltag bei Aufsteiger RB Leipzig geschlagen geben.

Am 2. Spieltag der Bundesliga hat die SGS Essen ihre erste Niederlage kassiert. Für die Fußballerinnen aus dem Ruhrgebiet gab es am Freitag (29.09.2023) ein 2:3 (1:2) bei Aufsteiger RB Leipzig.

Zwar gingen die Gästinnen früh durch einen schönen 20-Meter-Freistoß von Natasha Kowalski in Führung (6.). Doch RB fing sich. Vanessa Fudalla (15.) mit einem Heber nach einem Solo in den Strafraum und Frederike Kempe (23.) per Abstauber drehten die Partie bei der Bundesliga-Heimpremiere der Sächsinnen.

Essen immer wieder dran

Essen blieb allerdings in der Partie, hatte durch Laura Pucks (18.) zwischenzeitlich die Chance zur Führung und war bei einem Solo von Ramona Maier (38.) dicht vor dem Ausgleich. Auch in Durchgang zwei blieben die Essenerinnen dran und waren über weite Strecken die tonangebende Mannschaft. Doch Fudalle (77.) sorgte mit ihrem zweiten Treffer für die Vorentscheidung.

Der Anschluss durch Maier in der siebten Minute der Nachspielzeit kam dann viel zu spät, als das die SGS noch hätte etwas mitnehmen können. So durfte Leipzig seinen ersten Bundesliga-Sieg feiern und Essen musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Aus NRW-Sicht geht es am Samstag in der Frauen-Bundesliga weiter mit der Partie Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Nürnberg. Der MSV Duisburg hat am Sonntag den SC Freiburg zu Gast, bevor die Frauen des 1. FC Köln den Spieltag am Montagabend mit der Partie bei den Top-Favoritinnen von Bayern München beschließen.