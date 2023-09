WDR-Sport SG Wattenscheid - alles gegen den totalen Absturz Stand: 26.09.2023 09:46 Uhr

Die SG Wattenscheid 09 kämpft gerade gegen einen erneuten Absturz: den Abstieg aus der Oberliga. Mit einem neuen Trainer hofft der traditionsreiche Fünftligist auf die sportliche Wende.

Man konnte die purzelnden Steine, die den Verantwortlichen der SG Wattenscheid 09 am Wochenende vom Herzen fielen, beinahe bis in die heimische Lohrheide hören: Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Siegen (beide Tore Dennis Lerche) gelang den Bochumer Vorstädtern am 7. Spieltag der Oberliga Westfalen endlich der erste Saisonsieg.

"Fußball ist manchmal verrückt und einfach nicht zu erklären", sagte der erleichterte SG-Sportchef Christian Pozo y Tamayo nach der Partie gegenüber dem Portal "Reviersport". Er gab zu: "Es war mit Sicherheit nicht unser bestes Saisonspiel. Kämpferisch war es tadellos, aber spielerisch haben wir noch viel Luft nach oben", so der SG-Verantwortliche.

Co-Trainer Janczak - Chef für ein Spiel

Immerhin: Mit nun vier Zählern auf dem Konto haben die traditionsreichen 09er den letzten Platz der Tabelle schon einmal verlassen. Es darf nun weiter nach oben geklettert werden. Dies aber nicht mehr mit dem langjährigen Trainer Christian Britscho. Den hatten die Wattenscheider eben vor dem Siegen-Spiel von seinen Aufgaben entbunden. Im Siegerland an der Seitenlinie stand Co-Trainer Timo Janczak.

Britscho war seit 2020 Trainer der SG Wattenscheid 09. Ihm gelang, in der ersten komplett gespielten Saison 2021/22 nach dem Neustart in der Oberliga Westfalen, in die Regionalliga West aufzusteigen.

Dort folgte dann jedoch der direkte Wiederabstieg und der Fehlstart in die aktuelle Oberligasaison.

Engin Yavuzaslan - Rückkehr ins Ruhrgebiet

Janczak war eine Notlösung für eine Partie, nach dem Wochenende gaben die Wattenscheider die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers bekannt: Es kommt Engin Yavuzaslan, der die SG aus dem Tabellenkeller führen und langfristig in eine erfolgreiche Zukunft führen soll. Erstmals an der Seitenlinie stehen wird er am Donnerstag, wenn die SGW im Kreispokal zu Gast ist bei SW Eppendorf.

Der 42-jährige Yavuzaslan, ehemaliger Spieler des VfL Bochum II und Mitglied der Traditionsmannschaft, war gut drei Jahre lang beim Wattenscheider Ligakonkurrenten SpVgg Vreden Trainer. Er führte den Klub mit bescheidenen Möglichkeiten zweimal zum Oberliga-Klassenerhalt - nun kündigte er dort kurzerhand, um in seine Heimat zurückzukehren. "Es ist schön, jetzt wieder im Ruhrgebiet arbeiten zu dürfen", sagt er.

"Große Überzeugung und Leidenschaft"

Klubchef Pozo ist zuversichtlich: "Engin hat in den letzten Jahren mit seinen Mitstreitern sehr gute Arbeit geleistet und etwas Tolles aufgebaut, was wir in hohem Maße respektieren. In unseren Gesprächen war von der ersten Sekunde an eine große Überzeugung und Leidenschaft zu spüren", schrieb er in einer Klubmitteilung.

Für die SG geht es nach der Pokalpartie am kommenden Sonntag (01.10.23) in der Liga mit der Heimpartie gegen den Nachbarn TSG Sprockhövel weiter.