WDR-Sport "Schwer zu begreifen", "mentale Schwäche" - Gladbach arbeitet Debakel auf Stand: 15.01.2025 08:34 Uhr

Nach dem Debakel in der Englischen Woche beim VfL Wolfsburg hat Borussia Mönchengladbach nur wenige Tage Zeit, das Erlebte aus den Köpfen zu bekommen. Der Blick geht nach Leverkusen.

"Schwer zu begreifen." Das war das nüchterne Fazit von Gladbachs Julian Weigl nach der 1:5-Klatsche beim VfL Wolfsburg. "Überhaupt nicht einverstanden", "teils kopflos", "mentale Schwäche". Mit diesen Begriffen versuchte Trainer Gerardo Seoane in der Mixed Zone zu erklären, was er kurz zuvor gesehen hatte.

Gladbach fällt in Hälfte zwei auseinander

"Mit der zweiten Halbzeit, insbesondere nach dem 0:2, bin ich überhaupt nicht einverstanden", sagte Seoane nach der Klatsche beim VfL Wolfsburg am Dienstagabend. Dabei habe seine Mannschaft in der ersten Hälfte noch "ein gutes Spiel" gezeigt. "Wir fallen in der zweiten Halbzeit, das muss man so klar sagen, ein Stück weit auseinander", resumierte Weigl.

Nach dem Wolfsburger Blitzstart durch Jonas Wind (3./Foulelfmeter) überrollte der VfL die Fohlen in der zweiten Halbzeit regelrecht. Joakim Maehle (60.), Maximilian Arnold (75.) und Lukas Nmecha (84. und 87.) trafen in der Schlussphase, Shio Fukuda (89.) erzielte den Gladbacher Ehrentreffer.

Blick geht nach Leverkusen

"Wenn man insgesamt fünf Treffer kassiert, muss man hinterfragen, was man falsch gemacht hat. So etwas darf normalerweise nicht passieren, aber wir müssen es abhaken", sagte Robin Hack.

Abhaken, aus den Köpfen bekommen, aber trotzdem auch "analysieren, was da passiert ist in der zweiten Halbzeit", sagte Weigl. Am Samstagabend ist die Borussia im Topspiel bei Meister Bayer Leverkusen zu Gast. Und ähnlich wie Wolfsburg kann auch Leverkusen seinen Gegner innerhalb weniger Minuten überrollen. Das zeigte Bayer zuletzt beim Jahresauftakt gegen Borussia Dortmund, als Bayer innerhalb von 19 Minuten mit 3:0 davon zog. Der VfL benötigte am Dienstag für drei Treffer zwölf Minuten.

Zwei Niederlagen zum Jahresauftakt

Das 1:5 in Wolfsburg ist der unrühmliche Abschluss einer durchwachsenen Hinrunde, die die Borussia auf dem elften Tabellenplatz beendet. Hatte Gladbach das letzte Jahr noch mit Siegen beendet, starteten die "Fohlen" jetzt also mit zwei Niederlagen in das neue Jahr. "Ich kann nicht in die Glaskugel schauen. Ich hoffe nicht, dass das irgendeine Tendenz bedeutet, sondern mehr ein Ausrutscher war", sagte Seoane.

Ein Sieg in Leverkusen wäre mehr als nur ein Befreiungsschlag. Seit mehr als fünf Jahren ist Gladbach gegen Bayer Leverkusen sieglos. Den letzten Sieg feierte die Borussia am zweiten November 2019.

Unsere Quellen: